Dok zvezdaši slave pobedu u Dubaiju: Partizan dobio večiti derbi!

Crno-beli navijači imaju razlog za zadovoljstvo.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Šahisti Partizana pobedili su večeras Crvenu zvezdu rezultatom 4:2 u derbi meču petog kola Superlige Srbije, koja se održava u Vrnjačkoj Banji.

Ekipa Radnika iz Surdulice je savladala Radnički-Zmaj iz Beograda rezultatom 3,5:2:5.

Na tabeli ekipe Radnika i Crvene zvezde imaju po devet meč bodova, a prate ih Jelica PEP, Naftagas, Radnički-Zmaj i Požega sa po osam.

U ženskoj konkurenciji, ekipa Sirmijuma iz Sremske Mitrovice je u derbiju petog kola savladala tim Čast i Slava iz Pirota sa 2,5:1,5. Novu pobedu zabeležio je i OŠK Paraćin, koji je savladao Polet iz Rastine rezultatom 3:1.

Na tabeli vode Čast i Slava i Sirmijum (meč manje) sa po 12 meč bodova.

БОНУС ВИДЕО: МЛАДИЋ ИЗ БЕОГРАДА СВУДА УЗ СРБИЈУ: Филип са урнебесном мајицом пружа подршку ''орловима'' и у Лилу