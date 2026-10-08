Dok zvezdaši slave pobedu u Dubaiju: Partizan dobio večiti derbi!
Crno-beli navijači imaju razlog za zadovoljstvo.
Šahisti Partizana pobedili su večeras Crvenu zvezdu rezultatom 4:2 u derbi meču petog kola Superlige Srbije, koja se održava u Vrnjačkoj Banji.
Ekipa Radnika iz Surdulice je savladala Radnički-Zmaj iz Beograda rezultatom 3,5:2:5.
Na tabeli ekipe Radnika i Crvene zvezde imaju po devet meč bodova, a prate ih Jelica PEP, Naftagas, Radnički-Zmaj i Požega sa po osam.
U ženskoj konkurenciji, ekipa Sirmijuma iz Sremske Mitrovice je u derbiju petog kola savladala tim Čast i Slava iz Pirota sa 2,5:1,5. Novu pobedu zabeležio je i OŠK Paraćin, koji je savladao Polet iz Rastine rezultatom 3:1.
Na tabeli vode Čast i Slava i Sirmijum (meč manje) sa po 12 meč bodova.
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