"DAJTE MI DOKAZ" Lončar razbio priču o masovnom odlasku lekara: Ako je za deset godina otišlo 1.000, to je maksimum
ZLATIBOR Lončar odbacio je tokom debate tvrdnje o masovnom odlasku lekara iz Srbije, navodeći da podaci kojima raspolaže pokazuju da je za deset godina zemlju napustilo najviše oko 1.000 lekara.
- Služite se informacijama koje su tačne i proverene. Dajte mi dokaz za to što pričate. Po kojoj informaciji i dokazu da je otišlo desetine hiljada lekara iz Srbije. Za 10 godina ako je otišlo 1000 lekara, po našoj evidenciji. Nije fer i nije korektno. Slušamo li isto, niste rekli 10? Ko je blokirao bolnice? Da operišete, da bi se skinula lista kuka i kolena, morate da radite subotoom i nedeljom, popodne, više materijala - kaže Lončar.
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