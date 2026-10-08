Politika

"DAJTE MI DOKAZ" Lončar razbio priču o masovnom odlasku lekara: Ako je za deset godina otišlo 1.000, to je maksimum

В.Н.

08. 10. 2026. u 20:11

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ZLATIBOR Lončar odbacio je tokom debate tvrdnje o masovnom odlasku lekara iz Srbije, navodeći da podaci kojima raspolaže pokazuju da je za deset godina zemlju napustilo najviše oko 1.000 lekara.

ДАЈТЕ МИ ДОКАЗ Лончар разбио причу о масовном одласку лекара: Ако је за десет година отишло 1.000, то је максимум

Foto: Printscreen

- Služite se informacijama koje su tačne i proverene. Dajte mi dokaz za to što pričate. Po kojoj informaciji i dokazu da je otišlo desetine hiljada lekara iz Srbije. Za 10 godina ako je otišlo 1000 lekara, po našoj evidenciji. Nije fer i nije korektno. Slušamo li isto, niste rekli 10? Ko je blokirao bolnice? Da operišete, da bi se skinula lista kuka i kolena, morate da radite subotoom i nedeljom, popodne, više materijala - kaže Lončar.

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