INSTITUCIONALNO NASILJE NAD SRPSKIM NARODOM: Predstavnici Srpske liste sa novim šefom misije EU na KiM
Delegacija Srpske liste, sa predsednikom prof. dr Zlatanom Elekom, sastala se sa novim šefom Misije EU za vladavinu prava na Kosovu i Metohiji (Euleks), Anterom Lopesom, sa kojim je razgovarala o brojnim problemima sa kojima se suočava srpski narod, sve težem položaju naših sunarodnika i ozbiljnom ugrožavanju osnovnih ljudskih, građanskih i političkih prava Srba.
Predstavnici Srpske liste,kako se navodi u saopštenju, posebno su ukazali na kontinuirano institucionalno nasilje nad srpskim narodom, kao i na pritiske i protivpravno postupanje prema srpskim predstavnicima i opštinskim organima, čime se, kako je istaknuto, dodatno narušavaju pravna sigurnost, funkcionisanje lokalnih samouprava i poverenje građana u institucije.
- Tokom sastanka naglašeno je da su kršenje prava Srba, nepoštovanje zakona i zloupotreba institucionalnih mehanizama, postali redovna pojava, dok izostanak adekvatne reakcije nadležnih institucija dodatno ohrabruje takvo postupanje i produbljuje osećaj nesigurnosti među našim narodom - navodi se u saopštenju Srpske liste.
NIJE DOVOLjNO SAMO POSMATRANjE
Delegacija Srpske liste posebno je istakla da uloga Euleksa ne sme biti svedena na formalno praćenje stanja, već da je neophodno pravovremeno i nepristrasno ukazivanje na sve uočene nepravilnosti, uz jasne preporuke i konkretne korake u okviru mandata misije kako bi se sprečila dalja kršenja prava i obezbedila odgovornost za nezakonito postupanje.
Iz SL je zatraženo od Euleksa da, u skladu sa svojim mandatom, obezbedi kontinuiran, objektivan i profesionalan nadzor nad postupanjem kosovske policije i kazneno-popravnih institucija, sa posebnom pažnjom na postupanje prema pripadnicima srpskog naroda, poštovanje zakonskih procedura, prava lica lišenih slobode i sprečavanje svakog oblika diskriminacije, selektivne primene zakona i institucionalne samovolje.
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