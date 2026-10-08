JEZIVO PONAŠANJE KOLOVOĐE BLOKADERA IZ NIŠA: Mateja Nikolić povredio mladu majku, pa slikao selfi iz "marice"

MLADA aktivistkinja Srpske napredne stranke povređena je sinoć na stranačkom štandu u Nišu. Prema informacijama sa lica mesta, nakon ovog događaja uhapšen je Mateja Nikolić, jedan od najistaknutijih učesnika studentskih blokada u gradu.

Foto: Printskrin Kurir Video

Prema svedočenju prisutnih, Nikolić je fizički nasrnuo na aktivistkinju SNS-a i odgurnuo je, nakon čega je devojka povređena. Policija je reagovala, a Nikolić je, prema informacijama sa lica mesta, uhapšen.

Posebnu težinu ovom događaju daje podatak da je povređena devojka mlada majka, koju kod kuće čeka mala beba. Umesto da se nakon stranačkih aktivnosti vrati svojoj porodici i detetu, upućena je u Univerzitetski klinički centar Niš radi medicinskog zbrinjavanja.

Mateja Nikolić je javnosti poznat po učešću u studentskim blokadama i protestima u Nišu. Njegovo ime i ranije se pojavljivalo u javnosti povodom sukoba tokom političkih okupljanja.

Prema tvrdnjama koje se iznose na njegov račun, Nikolić već gotovo dve godine uznemirava aktiviste Srpske napredne stranke. Ove optužbe zahtevaju proveru i utvrđivanje odgovornosti za konkretne događaje.

Dok mlada majka leži u bolnici, Mateja Nikolić snima selfi iz policijskog kombija!

Posebnu pažnju izazvalo je ponašanje Mateje Nikolića neposredno nakon hapšenja. Nikolić je na svom nalogu na društvenim mrežama objavio selfi i video-snimak iz policijske marice, dok je transportovan do policijske stanice.

Dok se mlada aktivistkinja SNS-a, majka male bebe, nalazila u bolnici nakon događaja u kojem je, prema svedočenjima sa lica mesta, povređena kada ju je Nikolić odgurnuo, on je snimao sebe u policijskom vozilu.

Ovakvo ponašanje može se oceniti kao skandalozno i krajnje neprimereno. U trenutku kada je mlada žena završila u bolnici, objavljivanje selfija iz policijske marice ostavlja utisak odsustva empatije prema povređenoj devojci i ozbiljnosti čitavog događaja.

Ovaj događaj ponovo otvara ozbiljno pitanje bezbednosti građana tokom političkih aktivnosti, ali i odgovornosti svih koji učestvuju u javnom životu.

Da li su ovo obrasci ponašanja koje građani mogu da očekuju od ljudi koji pretenduju da sutra vode državu? Kako nameravaju da garantuju bezbednost svih građana i poštovanje političkih neistomišljenika ako se ne ograde od nasilja?

Srbija zaslužuje političku borbu argumentima i programima, a ne fizičkim obračunima. Svaki konkretan slučaj nasilja mora biti istražen, a odgovornost utvrđena bez obzira na političku pripadnost.

(Kurir)

BONUS VIDEO: Ovako slobodu medija vidi “studentska” lista