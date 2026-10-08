JEŠIĆ VEĆ PRIPREMA BLOKADERE ZA PORAZ 25. OKTOBRA: Priznao da Studentska lista nema jasnu politiku

BIVŠI funkcioner Demokratske stranke i predsednik opozicionog pokreta „Solidarnost“ Goran Ješić, po svemu sudeći, već priprema teren za mogući poraz tzv. Studentske liste na predstojećim parlamentarnim izborima, zakazanim za 25. oktobar.

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Iako blokaderi mesecima pokušavaju da predstave svoju pobedu kao izvestan ishod izbora, Ješić je u gostovanju na tajkunskoj televiziji N1 poslao znatno drugačiju poruku. Ne samo da je javno govorio o mogućnosti izbornog poraza, već je pristalicama Studentske liste unapred savetovao da ne budu demoralisane ukoliko se takav scenario ostvari.

Pozivajući se na istraživanje koje je, kako tvrdi, rađeno prethodne subote, Ješić je poručio da eventualni neuspeh 25. oktobra ne bi trebalo da znači kraj političkih ambicija blokadera.

- Radili smo istraživanje u subotu i, ako ne pobedi Studentska lista, nemojte da dođe do demoralisanja 25. oktobra. Imaćemo šanse da pobedimo na predsedničkim izborima! - istakao je Ješić.

Ovakva poruka posebno je zanimljiva imajući u vidu da dolazi od političara koji podržava opoziciono delovanje, ali očigledno ne deli bezrezervni optimizam kojim se u javnosti predstavlja izborni potencijal Studentske liste.

Ješić otvoreno o problemima blokaderske liste: Nemaju jasnu politiku!



Govoreći o političkom karakteru Studentske liste, otvoreno je doveo u pitanje njenu programsku jasnoću i model političkog organizovanja.

- Nemaju jasnu politiku! Ja ne verujem u eksperimente i ukidanje partija! - rekao je Ješić.

Time je praktično otvorio jedno od ključnih pitanja koje prati tzv. Studentsku listu: šta zapravo predstavlja politička grupacija koja pretenduje da preuzme vlast, a čiji predstavnici ne nude jedinstvenu i jasno definisanu politiku?

Da problem nije samo u različitim političkim biografijama kandidata, već i u njihovim ideološkim stavovima, moglo se zaključiti i iz pitanja voditeljke N1 Danice Vučenić, koja je Ješića podsetila na njegove ranije kritike.

- Kažete da je Studentska lista heterogena, kritikujete proruske stavove koje primećujete u njihovim potezima, kažete da nema jasnu politiku, kažete da ne verujete u eksperimente i izmišljanje novih društvenih sistema i ukidanja partija, za šta suštinski krivite njih i tako dalje - navela je Vučenićeva.

Umesto da povuče izrečene kritike, Ješić je potvrdio da ostaje pri svojim stavovima, iako Studentsku listu smatra političkim partnerom.

- Pa imamo to što imamo, danas je najveća opoziciona grupacija Studentska lista. A šta znači ako mi je partner, da treba da ja imam ambivalentan odnos prema njima? A šta znači ako mi je partner, ne smem da kažem šta mislim o njima? Pa šta, jesmo li u demokratiji ili nismo u demokratiji? - odgovorio je Ješić.

(24sedam)