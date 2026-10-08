EVO DOKAZA KAKO PAJTIĆ UPRAVLJA BLOKADERIMA: U sredu izdao naredbu, u četvrtak svi kao papagaji ponavljaju!

BOJAN Pajtić je vođa iz senke blokaderske liste, a sada se pojavio još jedan dokaz koji to i potvrđuje.

Foto: Printskrin/Jutjub/Nova S

Naime, Pajtić je izdao naredbu svojim pajtosima, a već sledećeg dana oni su kao papagaji ponavljali ono što je od njih i tražio njihov gazda.

Bojan Pajtić je tokom jednog gostovanja 30.09. 2026. godine izjavio da kada se govori o listi SNS, zapravo treba da se govori o listi Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja.

- Vrlo bi važno bilo, ja ću to u budućnosti činiti, kada se govori o listi Srpske napredne stranke, da se govori o Vučićevoj i Šešeljevoj listi! - rekao je tada Pajtić.

EVO DOKAZA KAKO PAJTIĆ UPRAVLJA BLOKADERIMA: U sredu izdao naredbu, u četvrtak svi blokaderi kao papagaji ponavljaju! Bojan Pajtić, 30.09.2026.: "Vrlo bi važno bilo, ja ću to u budućnosti činiti, kada se govori o listi Srpske napredne stranke, da se govori o Vučićevićevoj i Šešeljevoj listi!" ...dan kasnije... Dušan Nikezić: "To nije lista 'Ujedinjena Srbija', to je lista Vučić-Šešelj!" Aleksandar Olenik: "Važno je pomenuti ko je sve na Vučić-Šešelj listi! To je Vučićeva i Šešeljeva lista!" — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) October 7, 2026

To je bio znak, a samo dan kasnije blokaderi su to i počeli da sprovode u delo. Prvi su to uradili Dušan Nikezić, potpredsednik SSP, kao i blokaderski advokat Aleksandar Olenik.

- To nije lista "Ujedinjena Srbija", to je lista Vučić-Šešelj! - izjavio je Nikezić, dok je Olenik rekao:

- Važno je pomenuti ko je sve na Vučić-Šešelj listi! To je Vučićeva i Šešeljeva lista.

Dakle, maske su pale, blokaderska lista je samo paravan za povratak žutih lopova na vlast.

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