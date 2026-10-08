VUČEVIĆ: Najave opozicije o otkazivanju EKSPO 2027 pokazuju politiku blokiranja razvoja

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je danas da projekat EXPO 2027 predstavlja istorijsku priliku za ekonomski zamah, modernizaciju infrastrukture i globalnu afirmaciju Srbije, a da najave o njegovom otkazivanju od strane opozicije odražavaju odsustvo vizije i politiku blokiranja razvoja zemlje.

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- Za Srpsku naprednu stranku, EXPO 2027 nije samo politički projekat, već državni prioritet koji okuplja više od stotinu zemalja sveta i donosi milijarde evra investicija, nova radna mesta i modernizaciju saobraćajne i komunalne infrastrukture - naveo je Vučević na mreži Iks reagujući na izjavu prvog na izbornoj listi „Evropska Srbija“ Dragana Đilasa, da će, nakon promene vlasti, biti otkazan projekat EXPO 2027.

Vučević je ukazao da bi otkazivanje ovako velikog međunarodnog događaja pretilo da ozbiljno naruši kredibilitet Srbije pred međunarodnim partnerima i investitorima, kao i da zaustavi ekonomski zamah koji direktno utiče na rast životnog standarda svih građana.

Istakao je da se, kada je reč o finansijskoj transparentnosti, svi ugovori, javne nabavke i tokovi novca u okviru projekta realizuju u skladu sa zakonom i podložni su kontroli nadležnih državnih i nezavisnih institucija.

- Umesto opstrukcija i neodgovornih najava koje vode u ekonomsku i političku nestabilnost, ključni interes Srbije je uspešna realizacija projekta koji ostavlja trajno nasleđe budućim generacijama. Čovek koji je svoje bitisanje na vlasti koristio isključivo za ličnu dobrobit, to ne može da shvati - naveo je Vučević.

Đilas je prethodno izjavio da će, nakon promene vlasti, biti otkazan projekat EXPO 2027 i da će biti ispitani svi ugovori, javne nabavke i tokovi novca povezani sa tim projektom.

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