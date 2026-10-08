MENE INTERESUJE ŠTA MISLI SRPSKI NAROD! Vučić poslao moćnu poruku svim građanima pred 25. oktobar

POCEPANA drva su praktičnija, ali metarska drva često mogu biti povoljnija. Razlika u ceni nije jedina stvar koju treba računati - važni su i količina drveta, vlaga, vrsta drva, trošak sečenja i cepanja, kao i način na koji se drva mere. Evo kako da izračunate šta vam se zaista više isplati.