Politika

MENE INTERESUJE ŠTA MISLI SRPSKI NAROD! Vučić poslao moćnu poruku svim građanima pred 25. oktobar

Новости онлајн

08. 10. 2026. u 11:21

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga i poslao poruku koja je podigla Srbiju na noge

МЕНЕ ИНТЕРЕСУЈЕ ШТА МИСЛИ СРПСКИ НАРОД! Вучић послао моћну поруку свим грађанима пред 25. октобар

Foto: Printskrin/ Infomer TV

U snimku koji prikazuje sva dostignuća aktuelne vlasti tokom poslednjih 14 godina, Vučić poručuje:

"Mene interesuje šta misli srpski narod i šta misle građani Srbije. Ja sam siguran da će Srbija doneti najbolju moguću odluku 25. oktobra, da zajednički menjamo stvari i da idemo u budućnost - istakao je on.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa

Yettel Bank prva u Srbiji omogućila potpuno samostalno onlajn otvaranje računa