MENE INTERESUJE ŠTA MISLI SRPSKI NAROD! Vučić poslao moćnu poruku svim građanima pred 25. oktobar
NOSILAC liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga i poslao poruku koja je podigla Srbiju na noge
U snimku koji prikazuje sva dostignuća aktuelne vlasti tokom poslednjih 14 godina, Vučić poručuje:
"Mene interesuje šta misli srpski narod i šta misle građani Srbije. Ja sam siguran da će Srbija doneti najbolju moguću odluku 25. oktobra, da zajednički menjamo stvari i da idemo u budućnost - istakao je on.
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