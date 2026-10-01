"ZOVITE ILIJU, SPECIJALISTU" I "SMRT VUČIĆU, SLOBODA SRBIJI" Verbalno nasilje blokadera (FOTO)

BLOKADERSKA retorika ponovo šokira javnost.

Foto: Printskrin

Simpatizeri studentske liste mole se za Vučićevu i Šešeljevu smrt i poručuju da Ilija Srdanović može da pomogne u tome.

U porukama koje se šire društvenim mrežama priziva se smrt Aleksandra Vučića i Vojislava Šešelja, dok se Ilija Srdanović, jedan od istaknutijih predstavnika blokada, pominje kao neko ko bi u tome mogao da pomogne.

Foto: Printskrin

Poruke idu od toga da "zovu Iliju, specijalistu" do "treći put Bog pomaže" priželjkujući smrt Vojislavu Šešelju.

Dalje se nastavljaju blokaderi: Smrt Vučiću, sloboda Srbiji!

Foto: Printskrin