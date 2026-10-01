OGLASIO SE VUČIĆ: Najlepši deo svakog dana su susreti sa ljudima i osmesi koji ostaju (VIDEO)

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", već nekoliko dana obilazi Srbiju i razgovara sa ljudima.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je na svom Instagram nalogu objavio video susreta sa građanima na istoku Srbije.

- Najlepši deo svakog dana su susreti sa ljudima i osmesi koji ostaju kao najlepša uspomena - poručio je Vučić.



Vučić i danas nastavlja da obilazi Srbiju uzduž i popreko svojom škodom i razgovara sa narodom.