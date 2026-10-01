Politika

OGLASIO SE VUČIĆ: Najlepši deo svakog dana su susreti sa ljudima i osmesi koji ostaju (VIDEO)

В. Н.

01. 10. 2026. u 08:47

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", već nekoliko dana obilazi Srbiju i razgovara sa ljudima.

ОГЛАСИО СЕ ВУЧИЋ: Најлепши део сваког дана су сусрети са људима и осмеси који остају (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Vučić je na svom Instagram nalogu objavio video susreta sa građanima na istoku Srbije.

- Najlepši deo svakog dana su susreti sa ljudima i osmesi koji ostaju kao najlepša uspomena - poručio je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)


Vučić i danas nastavlja da obilazi Srbiju uzduž i popreko svojom škodom i razgovara sa narodom.

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