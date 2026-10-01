AIDA ĆOROVIĆ NAJAVLJUJE ULIČNE NEREDE: Potvrdila plan blokadera - udarila i na KiM i Republiku Srpsku
OSTRAŠĆENA blokaderka Aida Ćorović otvoreno najavljuje ulične nerede po receptu iz 2000. - ih, nepriznavanje izbornih rezultata i scenario rušenja države.
Ona poručuje da će srpski narod morati da se odrekne Kosova i Metohije i da će morati da pusti niz vodu srpski narod preko Drine.
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