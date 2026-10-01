Politika

AIDA ĆOROVIĆ NAJAVLJUJE ULIČNE NEREDE: Potvrdila plan blokadera - udarila i na KiM i Republiku Srpsku

В. Н.

01. 10. 2026. u 08:23

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OSTRAŠĆENA blokaderka Aida Ćorović otvoreno najavljuje ulične nerede po receptu iz 2000. - ih, nepriznavanje izbornih rezultata i scenario rušenja države.

АИДА ЋОРОВИЋ НАЈАВЉУЈЕ УЛИЧНЕ НЕРЕДЕ: Потврдила план блокадера - ударила и на КиМ и Републику Српску

Foto: Printscreen/RIA novosti

Ona poručuje da će srpski narod morati da se odrekne Kosova i Metohije i da će morati da pusti niz vodu srpski narod preko Drine.

Foto: Printskrin

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