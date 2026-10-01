STEVANDIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU IZ BANJALUKE: „Ujedinjena Srbija i ujedinjena Srpska!“ - Podrška Vučiću i listi „Ujedinjena Srbija“ (VIDEO)
PREDSEDNIK Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić podržao je listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na predstojećim izborima u Srbiji.
- Danas smo odlučili da podržimo i našu braću u Srbiji. Mi znamo šta je Srbija u zadnjih 15 godina učinila za nas, i mi hoćemo da se zahvalimo Srbiji tako što ćemo da podržimo u Srbiji Aleksandra Vučića i listu 'Ujedinjena Srbija'. Da sačuvaju mir, bezbednost, napredak i da granica na Drini uvek bude otvorena, a ne da bude zatvorena između dva dela jednog te istog naroda.
I zato, da čujem jednu tu podršku: Ujedinjena Srbija i Ujedinjena Srpska, da se zna da je Banja Luka druga srpska prestonica koja ne da slogu! - istakao je Stevandić.
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