Fenomen od 13 godina ne prestaje da oduševljava! Osvojio 40 poena na meču Azijskih igara! (VIDEO)

Mubarak Musa Tik Madut nastavlja da privlači pažnju svetske odbojkaške javnosti. Iako ima samo 13 godina, katarski reprezentativac već igra protiv najboljih seniorskih selekcija, a na Azijskim igrama pokazao je zbog čega se o njemu sve više govori.

Foto: Printskrin/X/@matbabiarz

U duelu sa Indijom, koji je trajao više od dva sata, Mubarak je upisao čak 40 poena. Katar je na kraju poražen rezultatom 3:2 nakon dramatičnog petog seta koji je Indija dobila sa 24:22.

U odlučujućem setu mladi Katarac je gotovo sam držao svoj tim u igri. Od ukupno 22 poena koje je Katar osvojio, čak 15 je pripalo njemu. Meč je završio sa 35 poena iz napada uz 56 odsto uspešnosti, tri bloka i dva asa.

INDIA vs QATAR. FIVE SETS. NINE MATCH POINTS.

And in the middle of it all stood a 13-YEAR-OLD GIANT.

Mubarak Musa Thiik Madut.

Age: 13.

Height: 2.10m (6'11").

Team: Qatar 🇶🇦

Roots: South Sudan 🇸🇸

Stage: Asian Games in Japan 🇯🇵



He wasn’t just there to make up the numbers.

Against… pic.twitter.com/tJy0WEOMhX — Anil Bansal (@dilseanilbansal) September 29, 2026

Ono što njegov učinak čini još neverovatnijim jeste činjenica da je rođen 24. novembra 2012. godine u Luonyakeru, na severu Južnog Sudana, i da ima samo 13 godina. Sa visinom od 2,10 metara, igra na poziciji korektora i već je deo seniorske reprezentacije Katara.

Njegove partije na ovom turniru nisu bile slučajnost. Protiv Hong Konga je postigao 22 poena u pobedi Katara 3:1, dok je dan kasnije protiv Vijetnama dodao još 19 poena, u trijumfu od 3:0.

Kada se sve sabere, Mubarak je za samo tri utakmice stigao do čak 81 poena. To je učinak koji bi bio zapažen i kod mnogo iskusnijih igrača, a posebno dobija na težini kada se uzme u obzir njegov uzrast.

❗️ 🇶🇦 Pamiętacie historię 13-letniego Mubaraka Musa Thiik Maduta, zawodnika z Kataru, który ma ponad 210 cm wzrostu i szykowany jest przez tamtejszą federację na nową gwiazdę światowej siatkówki?



W dzisiejszym meczu z reprezentacją Indii, w ramach igrzysk azjatyckich, ustanowił… pic.twitter.com/bWsKTcAJ34 — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) September 29, 2026

Mladi Katarac je već ranije skrenuo pažnju na sebe. Na ovogodišnjem prvenstvu Azije bio je najbolji poenter svoje reprezentacije sa 40 osvojenih poena, iako Katar tada nije uspeo da zabeleži pobedu.

Katar je sada izborio plasman u četvrtfinale Azijskih igara, gde ga očekuje duel sa Japanom. Japanci nisu u najjačem sastavu, ali u svojim redovima imaju nekoliko zanimljivih igrača, među kojima su Masato Kai, Tacunori Ocuka i Kejgo Nišimoto.

Za ljubitelje odbojke biće to nova prilika da vide koliko daleko može da dogura 13-godišnji Mubarak koji je za veoma kratko vreme postao jedan od najintrigantnijih i interesantnijih mladih igrača na međunarodnoj sceni.