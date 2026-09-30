Fenomen od 13 godina ne prestaje da oduševljava! Osvojio 40 poena na meču Azijskih igara! (VIDEO)
Mubarak Musa Tik Madut nastavlja da privlači pažnju svetske odbojkaške javnosti. Iako ima samo 13 godina, katarski reprezentativac već igra protiv najboljih seniorskih selekcija, a na Azijskim igrama pokazao je zbog čega se o njemu sve više govori.
U duelu sa Indijom, koji je trajao više od dva sata, Mubarak je upisao čak 40 poena. Katar je na kraju poražen rezultatom 3:2 nakon dramatičnog petog seta koji je Indija dobila sa 24:22.
U odlučujućem setu mladi Katarac je gotovo sam držao svoj tim u igri. Od ukupno 22 poena koje je Katar osvojio, čak 15 je pripalo njemu. Meč je završio sa 35 poena iz napada uz 56 odsto uspešnosti, tri bloka i dva asa.
Ono što njegov učinak čini još neverovatnijim jeste činjenica da je rođen 24. novembra 2012. godine u Luonyakeru, na severu Južnog Sudana, i da ima samo 13 godina. Sa visinom od 2,10 metara, igra na poziciji korektora i već je deo seniorske reprezentacije Katara.
Njegove partije na ovom turniru nisu bile slučajnost. Protiv Hong Konga je postigao 22 poena u pobedi Katara 3:1, dok je dan kasnije protiv Vijetnama dodao još 19 poena, u trijumfu od 3:0.
Kada se sve sabere, Mubarak je za samo tri utakmice stigao do čak 81 poena. To je učinak koji bi bio zapažen i kod mnogo iskusnijih igrača, a posebno dobija na težini kada se uzme u obzir njegov uzrast.
Mladi Katarac je već ranije skrenuo pažnju na sebe. Na ovogodišnjem prvenstvu Azije bio je najbolji poenter svoje reprezentacije sa 40 osvojenih poena, iako Katar tada nije uspeo da zabeleži pobedu.
Katar je sada izborio plasman u četvrtfinale Azijskih igara, gde ga očekuje duel sa Japanom. Japanci nisu u najjačem sastavu, ali u svojim redovima imaju nekoliko zanimljivih igrača, među kojima su Masato Kai, Tacunori Ocuka i Kejgo Nišimoto.
Za ljubitelje odbojke biće to nova prilika da vide koliko daleko može da dogura 13-godišnji Mubarak koji je za veoma kratko vreme postao jedan od najintrigantnijih i interesantnijih mladih igrača na međunarodnoj sceni.
Preporučujemo
Pogledajte majstorije Luke Vildoze - Evo kako je uništio Pariz (VIDEO)
30. 09. 2026. u 11:25
Savez potvrdio, Željko Obradović postao selektor
30. 09. 2026. u 11:22
"Reci ovo mojim devojčicama..." Zbog žene se ubio poznati fudbalski sudija
30. 09. 2026. u 10:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
HAOS U AMERICI! Uhapšen dvostruki NBA šampion zbog nasilja u porodici
"Ludilo" Džej-Ar Smita potresa Ameriku.
29. 09. 2026. u 19:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)