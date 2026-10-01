Politika

KURTIJEVA SAVEZNICA STALA UZ BLOKADERE! Rada Trajković: Pitanje KiM je za Studentsku listu ogroman teret

В.Н.

01. 10. 2026. u 08:59

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ČLANICA Kurtijeve vlade, Rada Trajković podržala je blokadere i izjavila: - Za njih je pitanje tzv. Kosova ogroman teret.

КУРТИЈЕВА САВЕЗНИЦА СТАЛА УЗ БЛОКАДЕРЕ! Рада Трајковић: Питање КиМ је за Студентску листу огроман терет

Foto: Printskrin Iks/@LaziDetektor

- Za Studentsku listu je pitanje Kosova ogroman teret stavljen na njihova leđa i onda se od njih traži da se izjasne, pa ako se izjasne da se ne odriču KiM onda će ih proglasiti ruskom ekspoziturom a ako kažu 'videćemo' - onda će reći da su pro-zapadna! - rekla je Trajkovićeva.

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