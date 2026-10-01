KURTIJEVA SAVEZNICA STALA UZ BLOKADERE! Rada Trajković: Pitanje KiM je za Studentsku listu ogroman teret

ČLANICA Kurtijeve vlade, Rada Trajković podržala je blokadere i izjavila: - Za njih je pitanje tzv. Kosova ogroman teret.

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- Za Studentsku listu je pitanje Kosova ogroman teret stavljen na njihova leđa i onda se od njih traži da se izjasne, pa ako se izjasne da se ne odriču KiM onda će ih proglasiti ruskom ekspoziturom a ako kažu 'videćemo' - onda će reći da su pro-zapadna! - rekla je Trajkovićeva.