Politika

PAJTIĆEV SRDANOVIĆ IZ PODGORICE UDARIO NA SRBIJU: Blokaderski vođa priželjkuje pad Vučića, pa "svanuće regionu"

В.Н.

01. 10. 2026. u 08:33

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VUČIĆ je kriv za sve u regionu!

ПАЈТИЋЕВ СРДАНОВИЋ ИЗ ПОДГОРИЦЕ УДАРИО НА СРБИЈУ: Блокадерски вођа прижељкује пад Вучића, па свануће региону

Foto: Studentska lista

Kriv je jer se bori za prava Srba u regionu, kriv je jer ne priznaje otimačinu Kosova i Metohije, kriv je jer Hrvatima kaže da su počinili najveće zločine u Jasenovcu i Oluji, kriv je jer ne dozvoljava da se Srbi nazivaju genocidnim narodom!

- Padom Vučića svanuće i regionu. Srbija će poštovati prava svih manjinskih zajednica i brinuti o pravima sunarodnika u svim zemljama sveta- naveo je prvi na listi blokadera.

- Moje porodične veze sa Crnom Gorom su direktne- rekao je on.

 

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