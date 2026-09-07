Politika

ŠEF OBEZBEĐENJA GENERALA MLADIĆA: Ratko je vodio računa o vojsci, o svom narodu

Novosti online

07. 09. 2026. u 12:15

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PAMTIĆU generala Ratka Mladića po čojstvu i velikom herojstvu, rekao je Branislav Puhalo, bivši šef obezbeđenja Ratka Mladića.

ШЕФ ОБЕЗБЕЂЕЊА ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА: Ратко је водио рачуна о војсци, о свом народу

Foto: Tanjug/AP/Jerry Lampen

"Kad je pokojni general Ratko Mladić preminuo bio sam u Beogradu, bilo mi je teško. Znajući njegovo stanje, i znajući sve šta su radili... Da su ga ubijali zadnju godinu dana u Hagu, to se i očekivalo. General je ubijen u Hagu, nije lečen kako treba", kaže Puhalo.

Foto: Фото: N.Skenderija

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Kako kaže, srpskim lekarima nije bilo dozvoljeno da pregledaju generala Ratka Mladića.

"Ubijen je, nekim medikamentima jakim, gde verovatno organizam i telo više nije moglo da izdrži. Onog momenta kada su oni podigli optužnicu, oni su to presudili odmah onog momenta kad su podigli optužnicu. Oni su samo proveli to suđenje protokolarno, kao navodno da bi mu se sudilo. Nije bilo pravila pogotovo za Srbe jer jedini koji su osuđeni su Srbi", naveo je on.

Muslimani i Hrvati dobili su simbolične kazne, iako su radili velika zverstva i ubijali srpski narod i nejač, dodaje Puhalo.

"Ja ću ga lično pamtiti po velikom čojstvu, velikom herojstvu, po jednom velikom i skromnom čoveku. Čoveku koji je vodio računa o vojsci, o svom narodu, o borbi u kojoj ga je isključivo brinuo njegov narod, da ga zaštiti da vojska kojom je komandovao bude prava vojska", kaže Puhalo.

(ATV)

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