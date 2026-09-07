KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Nikola Jokić ide gde ga niko nije očekivao?
Najveća košarkaška bomba ovog veka se upravo sprema u NBA ligi, a u centru zbivanja je najbolji košarkaš današnjice!
Uprava Toronto Reptorsa iznenada je krenula u potpunu ofanzivu i priprema teren za angažovanje trostrukog MVP-ja, potez koji bi iz korena izmenio odnose snaga u najjačoj ligi sveta.
Iako Nikola Jokić u aktuelnoj sezoni 2026/27. zarađuje vrtoglavih 59 miliona dolara, on već narednog leta dobija opciju da izađe iz ugovora sa Denverom.
Nakon što Nagetsi nisu uspeli da preskoče ni prvu prepreku u prethodnom plej-ofu, jasno je da šampionski projekat u Koloradu gubi zamah i da je Jokić spreman za novi napad na šampionski prsten – ali u Kanadi!
Glavni aduti zbog kojih bi Jokić mogao da izabere baš Toronto je Darko Rajaković i ogromna srpska kolonija. Naime, šef stručnog štaba Reptorsa neguje izuzetno blizak privatan odnos i međusobno poštovanje sa srpskim asom.
A brojna srpska zajednica u Ontariju spremna je da Jokiću napravi vatrenu, domaću atmosferu kakvu nema nijedan drugi tim u Americi.
Uprava Toronta ne krije da je spremna na potpuni finansijski i taktički rizik, kao i na slanje ogromnog paketa igrača i pikova u Kolorado, samo da vrati šampionski pehar u Kanadu prvi put od 2019. godine.
Spremite se, tlo u NBA ligi ozbiljno podrhtava!
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