Pogledajte slavlje Rijere i kome je Ivanić prvo potrčao u zagrljaj na klupi posle gola u večitom derbiju (VIDEO)
BRZO je Zvezda okrenula ranu prednost Partizana, a evo kako je i trener crveno-belih Albert Rijera proslavio drugi pogodak srpskog šampiona.
Gol je postignut sa bele tačke, Đurđević je bio neoprezan i oborio napadača Zvezde napravivši novu grešku na ovom derbiju, a to je znao da iskoristi Mirko Ivanić koji je jedanesterac rutisnki pretvorio u pogodak.
Nakon pogotka Rijera je proslavio pogodak sa svojim pomoćnicima, a Ivanić je dotrčao do klupe i pozdravio se sa Aleksandrom Kataijem. Na kraju im se u slavlju pridružio i maltene svih 11 igrača na terenu.
Zvezda trenutno vodi rezultatom 2:1, a lajv prenos utakmice možete pratiti na našem portalu na OVOM linku.
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