Fudbal

Pogledajte slavlje Rijere i kome je Ivanić prvo potrčao u zagrljaj na klupi posle gola u večitom derbiju (VIDEO)

В.М.

06. 09. 2026. u 19:47

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BRZO je Zvezda okrenula ranu prednost Partizana, a evo kako je i trener crveno-belih Albert Rijera proslavio drugi pogodak srpskog šampiona.

Погледајте славље Ријере и коме је Иванић прво потрчао у загрљај на клупи после гола у вечитом дербију (ВИДЕО)

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Gol je postignut sa bele tačke, Đurđević je bio neoprezan i oborio napadača Zvezde napravivši novu grešku na ovom derbiju, a to je znao da iskoristi Mirko Ivanić koji je jedanesterac rutisnki pretvorio u pogodak.

Nakon pogotka Rijera je proslavio pogodak sa svojim pomoćnicima, a Ivanić je dotrčao do klupe i pozdravio se sa Aleksandrom Kataijem. Na kraju im se u slavlju pridružio i maltene svih 11 igrača na terenu.

Zvezda trenutno vodi rezultatom 2:1, a lajv prenos utakmice možete pratiti na našem portalu na OVOM linku.

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