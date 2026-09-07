DIPLOMATSKI SUKOB MOSKVE I BERLINA ESKALIRA: Rusija zatvara nemački konzulat

RUSIJA zatvara Generalni konzulat Nemačke u Sankt Peterburgu kao odgovor na poteze Berlina, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

Foto: Michael Piepgras/Panthermedia/Profimedia

Konzulat mora da prestane sa radom najkasnije do 18. septembra 2026. godine, a svi njegovi zaposleni dužni su da do tog datuma napuste teritoriju Ruske Federacije.

Nemački kulturni centri „Gete“ u Rusiji takođe moraju da obustave rad, dok je njihovim zaposlenima naloženo da napuste Rusiju najkasnije do 13. septembra 2026. godine.

Šefu nemačke diplomatske misije uručene su odgovarajuće note Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Ove mere donete su kao odgovor na, kako navodi rusko Ministarstvo spoljnih poslova, neprijateljske poteze nemačke strane — zatvaranje Generalnog konzulata Rusije u Bonu i Ruskog doma nauke i kulture u Berlinu.

sputnikportal.rs

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