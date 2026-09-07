Politika

SRAMNO! Ustaški i islamistički mediji napali Danila Vučića jer je bio na sahrani generalu Mladiću

В.Н.

07. 09. 2026. u 15:32

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USTAŠKI i islamistički mediji napali Danila Vučića zato što je bio na sahrani srpskog heroja, generala Ratka Mladića i koji je zajedno sa narodom odavao počast preminulom generalu.

СРАМНО! Усташки и исламистички медији напали Данила Вучића јер је био на сахрани генералу Младићу

Foto: Printskrin

Danilo je bio među narodom, u masi, gde je odao počast generalu Mladiću. Isti ti mediji, napali su i patrijarha Porfirija jer je držao opelo na sahrani. 

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

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