Ma, kakav US open! Evo gde se trenutno nalazi Janik Siner

Dok njegov najveći rival Karlos Alkaraz juri titulu na Ju-Es openu, prvi teniser sveta Janik Siner slobodno vreme provodi u domovini.

Emanuele de Carli/IPA / Sipa Press / Profimedia

Italijan je propustio poslednji grend slem sezone u Njujorku zbog povrede desnog kolena, ali se u nedelju pojavio na trci Formule 1 za Veliku nagradu Italije u kultnoj Monci.

Sudeći po fotografijama i snimcima, petostruki grend slem šampion se odlično zabavljao u društvu kolege Matea Beretinija i njegove devojke, svetski poznate di-džejice Pegi Gu.

Iako ne igra još od Vimbldona, Siner je novinarima u Monci poslao ohrabrujuće vesti o svom zdravstvenom stanju. Na direktno pitanje kako napreduje oporavak kolena, dao je kratak i jasan odgovor:

– Sve je u redu.

Italijanski mediji prenose da Siner nije želeo da rizikuje sa nastupom u Americi i da je plan da se na teren vrati krajem septembra, kada počinje azijska turneja.

Pored teniske zvezde, Monca je privukla pažnju i neverovatnim raspletom na stazi.

Legendarna trka donela je istorijski trijumf Kimija Antonelija, koji je slavio nakon što je wystartovao sa poslednje pozicije.

Mladi vozač je maksimalno iskoristio ponovni start u šestom krugu i pretekao klupskog druga Džordža Rasela koji je imao problem sa istrošenim gumama, dok je treće mesto zauzeo Maks Ferštapen.

