Ma, kakav US open! Evo gde se trenutno nalazi Janik Siner
Dok njegov najveći rival Karlos Alkaraz juri titulu na Ju-Es openu, prvi teniser sveta Janik Siner slobodno vreme provodi u domovini.
Italijan je propustio poslednji grend slem sezone u Njujorku zbog povrede desnog kolena, ali se u nedelju pojavio na trci Formule 1 za Veliku nagradu Italije u kultnoj Monci.
Sudeći po fotografijama i snimcima, petostruki grend slem šampion se odlično zabavljao u društvu kolege Matea Beretinija i njegove devojke, svetski poznate di-džejice Pegi Gu.
Iako ne igra još od Vimbldona, Siner je novinarima u Monci poslao ohrabrujuće vesti o svom zdravstvenom stanju. Na direktno pitanje kako napreduje oporavak kolena, dao je kratak i jasan odgovor:
– Sve je u redu.
Italijanski mediji prenose da Siner nije želeo da rizikuje sa nastupom u Americi i da je plan da se na teren vrati krajem septembra, kada počinje azijska turneja.
Pored teniske zvezde, Monca je privukla pažnju i neverovatnim raspletom na stazi.
Legendarna trka donela je istorijski trijumf Kimija Antonelija, koji je slavio nakon što je wystartovao sa poslednje pozicije.
Mladi vozač je maksimalno iskoristio ponovni start u šestom krugu i pretekao klupskog druga Džordža Rasela koji je imao problem sa istrošenim gumama, dok je treće mesto zauzeo Maks Ferštapen.
Preporučujemo
VELIKI USPEH: Hrabri Tajland se plasirao u četvrtfinale!
07. 09. 2026. u 12:50
GRME IZ PARTIZANA: "Nikada više da nam sudi Minaković"
07. 09. 2026. u 12:39
DEJVIS KUP - TROICKI OBJAVIO SPISAK ZA LITVANIJU
07. 09. 2026. u 12:21 >> 13:52
Oglasio se Rade Zagorac! Evo kako su Hrvati ispalili Srbina
07. 09. 2026. u 12:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tijana Bošković u suzama nakon bronze: „Ova medalja ima veliku težinu“
Tijana Bošković u svojoj bogatoj kolekciji ima zlatne, srebrne, a sada i još jednu bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva. Ipak, najnovije odličje za jednu od najboljih srpskih odbojkašica ima posebnu vrednost.
06. 09. 2026. u 19:04 >> 19:04
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
Pao poljubac Duška i Karleuše: Izgovorio najemotivnije priznanje - pevačica nije zadržala suze (Foto)
JELENA Karleuša i Duško Tošić ponovo su privukli pažnju na velikoj proslavi rođendana svojih ćerki Atine i Nike. Bivši supružnici tokom večeri bili su veoma prisni, a poseban trenutak dogodio se kada su razmenili poljubac, što je dodatno podgrejalo priče o njihovom odnosu nakon turbulentnog perioda.
07. 09. 2026. u 08:35
Komentari (0)