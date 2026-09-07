Politika

POSLEDNJI POZDRAV GENERALU: Ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko odao poštu Ratku Mladiću

Novosti online

07. 09. 2026. u 12:00

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AMBASADOR Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odao je poštu generalu Ratku Mladiću.

ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ ГЕНЕРАЛУ: Амбасадор Русије Александар Боцан-Харченко одао пошту Ратку Младићу

FOTO: N. Skenderija

Bocan-Harčenko je izjavio saučešće Mladićevom sinu Darku u crkvi Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku

Foto: Фото: N.Skenderija

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