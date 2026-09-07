POSLEDNJI POZDRAV GENERALU: Ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko odao poštu Ratku Mladiću
AMBASADOR Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odao je poštu generalu Ratku Mladiću.
Bocan-Harčenko je izjavio saučešće Mladićevom sinu Darku u crkvi Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku
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