CEO SVET U ŠOKU ZBOG OVOG MOMKA! Teodor zaigrao na US openu, a ono što radi sa rukama ostavilo je čak i novinare bez teksta

Šesnaestogodišnji Teodor Davidov privukao je ogromnu pažnju teniske javnosti, ali ne zbog titula, već zbog svog jedinstvenog stila igre.

Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Ovaj mladi teniser, naime, uopšte ne koristi bekhend, već igra isključivo forhende.

Pošto je ambidekster (podjednako dobro koristi obe ruke), on tokom poena munjevito prebacuje reket iz desne u levu ruku. Njegov nesvakidašnji talenat došao je do izražaja i na juniorskom US Openu, gde je privukao veliku pažnju svetskih medija.

Iako je u singlu poražen od južnoafričkog tenisera Konora Dojga sa 7:6 (7:4), 6:3, Davidov takmičenje na turniru nastavlja u dubl konkurenciji.

Nuevo vídeo del junior Teodor Davidov, el pibe que no tiene revés.



Es uno de los pocos 2010 con puntos ATP.



Lo vamos a ver la próxima semana en el US Open Jr. https://t.co/BB0WnTOAtY pic.twitter.com/CXJ0WNh29s — Ariel Fernández (@AFD7L) September 1, 2026

Njegova igra ostavila je u čudu i poznate teniske radnike.



- Gledao sam snimke Teodora Davidova ranije, ali kada sam ga prvi put video uživo, ostao sam bez teksta. Neverovatno je što igra dva forhenda, ali kada je počeo da menja ruke i prilikom servisa – to je potpuno ludo - izjavio je novinar Džejms Grej.

Menjanjem ruku kod servisa, Davidov uspeva da postigne znatno bolje uglove i pozicioniranje na terenu.

I've seen videos of Teodor Davidov, a 16-year-old ambidextrous tennis player, but watched this in the flesh today.



Utterly remarkable.



I was impressed by the two forehands and then he started alternating hands on the serve. Crazy stuff.pic.twitter.com/ThQttuzmyn — James Gray (@jamesgraysport) September 7, 2026

Teodor je rođen u Sofiji, ali nastupa pod zastavom SAD. Iako mnogi teniski stručnjaci sumnjaju da sa ovakvim stilom igre može da napravi veliku seniorsku karijeru, javnost se slaže da je sa samo 16 godina još uvek rano za konačne prognoze.



