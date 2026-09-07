CEO SVET U ŠOKU ZBOG OVOG MOMKA! Teodor zaigrao na US openu, a ono što radi sa rukama ostavilo je čak i novinare bez teksta
Šesnaestogodišnji Teodor Davidov privukao je ogromnu pažnju teniske javnosti, ali ne zbog titula, već zbog svog jedinstvenog stila igre.
Ovaj mladi teniser, naime, uopšte ne koristi bekhend, već igra isključivo forhende.
Pošto je ambidekster (podjednako dobro koristi obe ruke), on tokom poena munjevito prebacuje reket iz desne u levu ruku. Njegov nesvakidašnji talenat došao je do izražaja i na juniorskom US Openu, gde je privukao veliku pažnju svetskih medija.
Iako je u singlu poražen od južnoafričkog tenisera Konora Dojga sa 7:6 (7:4), 6:3, Davidov takmičenje na turniru nastavlja u dubl konkurenciji.
Njegova igra ostavila je u čudu i poznate teniske radnike.
- Gledao sam snimke Teodora Davidova ranije, ali kada sam ga prvi put video uživo, ostao sam bez teksta. Neverovatno je što igra dva forhenda, ali kada je počeo da menja ruke i prilikom servisa – to je potpuno ludo - izjavio je novinar Džejms Grej.
Menjanjem ruku kod servisa, Davidov uspeva da postigne znatno bolje uglove i pozicioniranje na terenu.
Teodor je rođen u Sofiji, ali nastupa pod zastavom SAD. Iako mnogi teniski stručnjaci sumnjaju da sa ovakvim stilom igre može da napravi veliku seniorsku karijeru, javnost se slaže da je sa samo 16 godina još uvek rano za konačne prognoze.
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