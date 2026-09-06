VUČIĆ OTKRIO PLAN ZA PENZIONERE: 35.000 dinara jednokratno, a onda još 6.000 i veće penzije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je obilasku Zapadnobačkog okruga govorio je o novim radovima na deonicama puteva i povećanju penzija.
- Radimo celu deonicu Gračac-Brestovac. Uradićemo svih 5,7 kilometara - rekao je.
Jedna građanka koja dobija penziju od 22.000 dinara, upitala je predsednika o povećanju penzija.
- Što se tiče penzija, povećaćemo penzije, a i dobićete 35.000 dinara jednokratno. Kad podelite to na 12 meseci to vam je 3.000 više. A dobićete onda još 6.000 dinara, a možda i više od toga. Mi moramao da na ekonomski način zasnivamo isplatu penzija. Onima koji su uplaćivali doprinose, njima isplaćujemo značajno veće penzije - naveo je Vučić.
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