GENERAL Ratko Mladić sahranjen je na Topčiderskom groblju u Beogradu, uz pesmu "Tamo daleko" i paljbu koju su izveli pripadnici Vojske Srbije. Sahrani je prisustvovao veliki broj građana, a veliki broj građana odao je poštu generalu Mladiću i u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gde je kovčeg bio izložen. Oni su potom peške došli od crkve do groblja.

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

Sahranjen Ratko Mladić

General Mladić sahranjen je uz pesmu "Tamo daleko".

Okupljeni su u glas pevali stihove pomenute pesme.

"Hristos vaskrese" čulo se među narodom, "živeo Ratko Mladić"...

Poresan govor sina Darka

Okupljenima se obratio sin Darko.

- Želim da se obratim lično mom ocu. Rekao si, dao si mi reč - da ću braniti narod i državu, to je obaveza i čast. Svaki Srbin mora da misllim kako ću jedan dan pred Lazara, a vojnik i oficir i pred Miloša - kazao je Darko Mladić kroz suze.

- Bog te samim nosio, metak te nije hteo. Tri puta si ranjavan, bog te je čuvao. Bog zna, a danas vidimo da ceo narod zna, neprijatelji su pokušali da te ubiju više puta, pokušali su da te uplaše, ubili su ti ćerku. Na kraju, ostalo im ja da smišljaju laži. Napravili su veštačke sudove za naše junake. Hvala vam braćo što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac - rekao je Darko, na šta su okuljeni uzvikivali "heroj".

- Rekao si mi da želiš da ovde legneš, došao je taj dan. Danas polaziš da se sretneš sa Anom, majkom, našim precima, danas izlaziš i pred Lazara i pred Miloša, pogledaj sa čime izlaziš. Narod nam je svedok, neprijatelji su te ubijali u Hagu. Putuj oče, putuj komandante, nama ostaje da se ponosimo tobom - rekao je Darko Mladić.

Narod peva "đenerale, đenerale, nek je tvojoj majci hvala".

Počasni vod u čast generalu Ratku Mladiću

Narod aplauzom dočekao kovčeg, sin Darko nosio njegovu sablju

Građani okupljeni na Topčiderskom groblju aplauzom su dočekali kovčeg sa telom generala Mladića. Sin generala, Darko Mladić nosio je njegovu sablju.

Povorka sa kovčegom krenula ka Topčiderskom groblju

Povorka u kojoj je vozilo sa kovčegom u kojem je telo nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića krenula je od Crkve Svetog Luke na Vidikovcu ka Topčiderskom groblju.

Foto: N. Skenderija

Foto: N. Skenderija

Foto: N. Skenderija

Kovčeg je prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske, a su iz crkve su ga do vozila preneli pripadnici Vojske Srbije.

Iza kovčega su bili Bosiljka Mladić, supruga generala Mladića, sin Darko Mladić i unuka Anastasija.

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

FOTO TANJUG/OLIVER BUNIĆ

Ogroman broj ljudi stiže na Topčidersko groblje

Ogroman broj građana pristiže na Topčidersko groblje, gde će biti sahranjen general Mladić. Reke ljudi sa svih strana stižu na groblje.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Vukovi sa Vučjaka došli da isprate generala

Komandant Miro Šikarac iz jedinice Vukovi sa Vučjaka jedan je od brojnih koji je došao da oda počast generalu Ratku Mladiću.

Patrijarh služi opelo

U Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu u 12 časova počelo je opelo nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske, a opelo služi patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Delegacija Republike Srpske odala počast generalu

Predsednik SNSD Milorad Dodik, premijer Republike Srpske Savo Minić, predsednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović odali su počast generalu.

Najviši zvaničnici Srpske izjavili su saučešće porodici Mladić.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Nepregledne kolone građana

Sve je više naroda na poslednjem ispraćaju generala.

Foto: N.Skenderija

Foto: N.Skenderija

Foto: N.Skenderija

Foto: N.Skenderija

General će počivati pored ćerke Ane

General Mladić biće sahranjen na Topčiderskom groblju, pored ćerke Ane, što je bila njegova želja.

Danilo Vučić sa narodom na sahrani generala

Danilo Vučić, sin predsednika Aleksandra Vučića, sa narodom prisustvuje sahrani generala Mladića.

Foto: Printskrin/Informer

Stigao veliki broj građana iz unutrašnjosti Srbije, RS i Crne Gore

Zatvorene su ulice oko Crkve Svetog Luke, kao i neke ulice na Banovom Brdu koje vode ka Vidikovcu, a policija reguliše saobraćaj.

Veliki broj građana stigao je autobusima u Beograd iz unutrašnjosti Srbije, Republike Srpske, Crne Gore kako bi odali poštu Mladiću.

FOTO: Novosti

Na ispraćaju generala je i Aleksandar Vulin i ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan-Harčenko. Tu je i Nenad Popović. Na Topčidersko groblje stigla je i ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

FOTO: N. Skenderija

Foto: Novosti

Poštu generalu Mladiću odali su i ministri pravde Republike Srpske Goran Selak i rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, kao i bivši ministar nacionalne odbrane Grčke Panos Kamenos.

Foto: N.Skenderija

FOTO: N. Skenderija

FOTO: Novosti

Veliki broj građana čeka da oda poštu generalu

Veliki broj građana odaje poštu generalu Ratku Mladiću gde je izložen kovčeg sa njegovim telom.

U toku je sveta zaupokojena liturgija, koju služi protojerej Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta patrijarha srpskog, uz sasluženje sveštenstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.

Poštu generalu Mladiću odaju građani iz Srbije i Republike Srpske.

U porti crkve građani pale sveće.

Đ. Grmuša

Đ. Grmuša

Đ. Grmuša

Odavanje pošte Mladiću i mimohod trajaće do 12 časova, kada će biti služeno opelo.

N. Skenderija

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

N. Skenderija

N. Skenderija

Nakon toga, povorka će krenuti ka Topčiderskom groblju, gde će sahrana biti održana oko 13.30, odnosno 14 časova, u zavisnosti od dolaska povorke. General će biti sahranjen pored ćerke Ane.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

Đ.G.

General Mladić je preminuo 27. avgusta dok je bio u pritvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, gde je izdržavao kaznu doživotnog zatvora.

Mladić je pre smrti imao više moždanih udara, a njegova porodica i advokati više puta su tražili od Mehanizma da mu bude dozvoljeno lečenje u Srbiji, ali su ti zahtevi odbijeni.

Republika Srbija je takođe uputila više dopisa Mehanizmu za prevremeno puštanje Mladića iz humanitarnih razloga, radi lečenja u Srbiji.

Mehanizam je, međutim, odbio sve te zahteve.