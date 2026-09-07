PUSTILI SMO EVRO DA DIVLJA, A VI SE SNALAZITE SAMI: Ovako je propali guverner Šoškić govorio 2010. godine dok je uništavao zemlju i narod
DEJAN Šoškić bio je na čelu Narodne banke Srbije od jula 2010. do avgusta 2012. godine, a njegov mandat ostao je upamćen po velikoj nestabilnosti domaće valute, visokoj inflaciji i značajnom padu kupovne moći građana.
Kada je Šoškić preuzeo funkciju guvernera, u leto 2010. godine, jedan evro vredeo je oko 104 dinara. Za samo dve godine njegovog mandata, dinar je oslabio i dostigao istorijski minimum od više od 118 dinara za evro.
Takvo slabljenje domaće valute direktno je pogodilo građane koji su imali kredite indeksirane u evrima, što je u to vreme bio slučaj sa većinom stambenih i auto-kredita, jer su im mesečne rate značajno porasle.
A kako je Šoškić tada govorio?
- Šoškić navodi da je uzimanje kredita vezanih za kurs evra "individualni rizik koji podnosi svaki pojedinac ili preduzeće koje se na taj način zaduži - navodi se u tekstu iz 2010. godine.
Dakle, u prevodu - "Narode, pustili smo evro da divlja, a vi se snalazite sami!"
Kakva je situacija danas?
Jedan evro danas zvanično vredi 117,35 dinara.
Domaća valuta je izuzetno stabilna i njen kurs se godinama održava na gotovo istom nivou kroz politiku rukovođeno plivajućeg deviznog kursa koju sprovodi Narodna banka Srbije.
Vučić o Šoškiću
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je prokomentarisao spisak ljudi koji napravili blokaderi za svoju listu za predstojeće parlamentarne izbore, ocenivši ga kao "tragikomičan" i istakavši da na toj listi nema ni mladosti, ni energije.
Prema njegovim rečima, reč je o širokoj interesnoj grupi ljudi koji uglavnom dolaze iz državnih struktura.
- Dovoljno je samo da zamislite neke od njih kako i na koji način bi zastupali interese građana, od Zlatka Kokanovića, Jova Bakića, gospođe Fric, gospodina Toškovića, pa do 'velikog' eksperta Dejana Šoškića. On im je tu valjda 'najškolovaniji' ili 'najobrazovaniji', a valjda bi ponovo došao da nam uništiti vrednost dinara kao što je to činio i ranije - izjavio je Vučić za TV Informer.
(Alo)
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