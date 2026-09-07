Tenis

Svi bruje o potezu prelepe teniserke na US Openu: Ruskinja jednim gestom razbesnela Ameriku (VIDEO)

М.М.

07. 09. 2026. u 09:42

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Pokušala je da se opravda, ali joj malo ko veruje

Сви брује о потезу прелепе тенисерке на УС Опену: Рускиња једним гестом разбеснела Америку (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/@ivabianconero

Ruska teniserka Anastasija Potapova, koja nastupa pod zastavom Austrije, plasirala se u četvrto kolo US Opena nakon što je eliminisala 10. nositeljku, Amerikanku Amandu Anisimovu. Međutim, umesto o njenoj sjajnoj igri, društvene mreže „gore“ zbog jednog poteza nakon poslednjeg poena.

Potapova je slavila u dva seta, a odmah nakon rukovanja na mreži, kamere su je uhvatile kako maše ka tribinama. Ovaj gest su mnogi navijači i korisnici društvenih mreža protumačili kao sarkastično „pa-pa“ (bye bye) upućeno poraženoj protivnici, što je izazvalo lavinu negativnih komentara na račun sportskog duha 25-godišnje teniserke.

Zbog sve većeg pritiska javnosti, Potapova se oglasila na svom Instagram profilu kako bi razjasnila situaciju i zaustavila nagađanja.

- Vidim toliko pitanja o mom mahanju nakon meča. Vi samo želite da napravite cirkus od svega. Mahala sam svom prijatelju koji je sedeo na tribinama i podržavao me. Opustite se, ljudi, ali pretpostavljam da će hejteri uvek mrzeti - poručila je oštro Anastasija.

Što se samog tenisa tiče, Potapova je odigrala meč na vrhunskom nivou. Prvi set je dobila ubedljivo sa 6:2, dok je u drugom viđena velika borba. Anisimova je dva puta imala prednost brejka, ali je Austrijanka uspevala da se vrati i na kraju prelomi set u svoju korist, izjednačivši tako svoj najbolji rezultat na Gren slem turnirima.

U borbi za četvrtfinale, Anastasiju očekuje izuzetno težak zadatak – duel protiv pete nositeljke, mlade senzacije Mire Andrejeve, koja je u trećem kolu savladala Čehinju Nikolu Bartunkovu.

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