VUČIĆ ĆE UGOSTITI MIRZIJOJEVA: Predsednik Uzbekistana u dvodnevnoj poseti Srbiji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Mirzijojevu će u utorak, 8. septembra u 11 časova biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija, nakon čega će se održati tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana.
U 11.45 planiran je sastanak članova dveju delegacija predvođenih predsednikom Srbije i predsednikom Uzbekistana, a u 12.45 razmena bilateralnih dokumenata i potpisivanje Zajedničke izjave između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva.
Posle toga će se održati ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije na velikoj ogrlici uzbekistanskom predsedniku Šavkatu Mirzijojevu.
U 13.20 planirano je predstavljanje buduće Taškentske ulice u Beogradu u prisustvu predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Uzbekistan, a u 13.30 Poslovni forum Srbija-Uzbekistan.
(Tanjug)
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