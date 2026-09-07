Politika

VUČIĆ ĆE UGOSTITI MIRZIJOJEVA: Predsednik Uzbekistana u dvodnevnoj poseti Srbiji

Б. Р.

07. 09. 2026. u 11:54

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ugostiće predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ ЋЕ УГОСТИТИ МИРЗИЈОЈЕВА: Председник Узбекистана у дводневној посети Србији

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Mirzijojevu će u utorak, 8. septembra u 11 časova biti priređena ceremonija svečanog dočeka ispred Palate Srbija, nakon čega će se održati tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i Uzbekistana.

U 11.45 planiran je sastanak članova dveju delegacija predvođenih predsednikom  Srbije i predsednikom Uzbekistana, a u 12.45 razmena bilateralnih dokumenata i potpisivanje Zajedničke izjave između Srbije i Uzbekistana o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva.

Posle toga će se održati ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije na velikoj ogrlici uzbekistanskom predsedniku Šavkatu Mirzijojevu.

U 13.20 planirano je predstavljanje buduće Taškentske ulice u Beogradu u prisustvu predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Uzbekistan, a u 13.30 Poslovni forum Srbija-Uzbekistan.

(Tanjug)

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