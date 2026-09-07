"BOMBA" NA ENFILDU: Legenda Real Madrida prelazi u Liverpul?!

Bivši fudbaler Džoleon Leskot otkrio je da bi legendarni bek Real Madrida Dani Karvahal mogao da obuče uskoro dres Liverpula.

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Nekadašnji fudbaler Mančester sitija i Vulverhemptona Džoleon Leskot izneo je veoma zanimljivu informaciju gostujući u emisiji na "TNT Sports".

Leskot je govorio o klubovima koji bi mogli da se pojačaju tokom zimskog prelaznog roka, a tom prilikom pomenuo je i mogućnost da Dani Karvahal obuče dres Liverpula.

Ipak, eventualni transfer mogao bi da se realizuje i pre zime, s obzirom na to da je iskusni španski bek trenutno slobodan igrač.