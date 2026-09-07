"BOMBA" NA ENFILDU: Legenda Real Madrida prelazi u Liverpul?!
Bivši fudbaler Džoleon Leskot otkrio je da bi legendarni bek Real Madrida Dani Karvahal mogao da obuče uskoro dres Liverpula.
Nekadašnji fudbaler Mančester sitija i Vulverhemptona Džoleon Leskot izneo je veoma zanimljivu informaciju gostujući u emisiji na "TNT Sports".
Leskot je govorio o klubovima koji bi mogli da se pojačaju tokom zimskog prelaznog roka, a tom prilikom pomenuo je i mogućnost da Dani Karvahal obuče dres Liverpula.
Ipak, eventualni transfer mogao bi da se realizuje i pre zime, s obzirom na to da je iskusni španski bek trenutno slobodan igrač.
Preporučujemo
HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Jedan detalj sa večitog derbija ih je totalno zaprepastio
07. 09. 2026. u 07:07 >> 08:46
Amerikanci izbacili Danila Medvedeva i Stefanosa Cicipasa sa US opena
07. 09. 2026. u 06:44
TURCI, SRAM VAS BILO! Zoran Terzić ovo nije zaslužio!
07. 09. 2026. u 06:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tijana Bošković u suzama nakon bronze: „Ova medalja ima veliku težinu“
Tijana Bošković u svojoj bogatoj kolekciji ima zlatne, srebrne, a sada i još jednu bronzanu medalju sa Evropskog prvenstva. Ipak, najnovije odličje za jednu od najboljih srpskih odbojkašica ima posebnu vrednost.
06. 09. 2026. u 19:04 >> 19:04
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)