Fudbal

"BOMBA" NA ENFILDU: Legenda Real Madrida prelazi u Liverpul?!

Filip Milošević

07. 09. 2026. u 15:30

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Bivši fudbaler Džoleon Leskot otkrio je da bi legendarni bek Real Madrida Dani Karvahal mogao da obuče uskoro dres Liverpula.

БОМБА НА ЕНФИЛДУ: Легенда Реал Мадрида прелази у Ливерпул?!

Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez, File

Nekadašnji fudbaler Mančester sitija i Vulverhemptona Džoleon Leskot izneo je veoma zanimljivu informaciju gostujući u emisiji na "TNT Sports".

Leskot je govorio o klubovima koji bi mogli da se pojačaju tokom zimskog prelaznog roka, a tom prilikom pomenuo je i mogućnost da Dani Karvahal obuče dres Liverpula.

Ipak, eventualni transfer mogao bi da se realizuje i pre zime, s obzirom na to da je iskusni španski bek trenutno slobodan igrač.

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