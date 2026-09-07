"SAČUVAO OGNJIŠTA I REPUBLIKU SRPSKU" Žrtvu i vođstvo generala Ratka Mladića Srbi nikada neće zaboraviti
PREDSEDNIK Predsedništva BORS-a Milovan Gagić poručio je da se žrtva i vođstvo generala Ratka Mladića nikada neće zaboraviti, ističući da je on u najtežim vremenima uspio da ujedini i sačuva srpski narod.
- Stigli smo iz svih gradova Republike Srpske. Svako onaj ko zna šta se dešavalo devedesetih godina jasno zna da je Vojska Republike Srpske, na čelu sa generalom Ratkom Mladićem koji je poneo svoj krst, stao na čelo srpskog naroda, odbranio naše narod, sačuvao ognjišta i sačuvao Republiku Srpsku - rekao je Milovan Gagić za Provjereno.info.
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