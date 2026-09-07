Politika

"SAČUVAO OGNJIŠTA I REPUBLIKU SRPSKU" Žrtvu i vođstvo generala Ratka Mladića Srbi nikada neće zaboraviti

Novosti online

07. 09. 2026. u 12:09

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PREDSEDNIK Predsedništva BORS-a Milovan Gagić poručio je da se žrtva i vođstvo generala Ratka Mladića nikada neće zaboraviti, ističući da je on u najtežim vremenima uspio da ujedini i sačuva srpski narod.

САЧУВАО ОГЊИШТА И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ Жртву и вођство генерала Ратка Младића Срби никада неће заборавити

Foto: N.Skenderija

- Stigli smo iz svih gradova Republike Srpske. Svako onaj ko zna šta se dešavalo devedesetih godina jasno zna da je Vojska Republike Srpske, na čelu sa generalom Ratkom Mladićem koji je poneo svoj krst, stao na čelo srpskog naroda, odbranio naše narod, sačuvao ognjišta i sačuvao Republiku Srpsku - rekao je Milovan Gagić za Provjereno.info.

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