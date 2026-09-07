Društvo

PRIJAVE DO 20. SEPTEMBRA: Nagrada za najbolju ideju

Branka Borisavljević

07. 09. 2026. u 16:26

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Evropska komisija otvorila je prijave za Youth Start-Up Challenge 2026, namenjen mladima uzrasta od 18 do 25 godina koji imaju originalnu startap ili poslovnu ideju. Na poziv se mogu prijaviti i kandidati iz Srbije. Rok za podnošenje prijava je 20. septembar.

ПРИЈАВЕ ДО 20. СЕПТЕМБРА: Награда за најбољу идеју

Foto: D. Milovanović

Ideje treba da doprinose rešavanju stvarnih problema i da se odnose na jednu ili više evropskih prioritetnih oblasti, kao što su održivost i zelena tranzicija, digitalizacija, društvena inkluzija, inovacije i ekonomska otpornost.

Za prijavu je potrebno pripremiti na engleskom jeziku: video u trajanju do dva minuta, snimljen u vertikalnom formatu, u kojem kandidat predstavlja problem, predloženo rešenje i značaj ideje; kratak poslovni plan, obima do tri strane.

Ukoliko je ideju razvio tim, prijava se podnosi u ime jednog člana, koji će predstavljati projekat u slučaju ulaska u finale. Tri najbolja kandidata biće pozvana da predstave svoje ideje na skupu SME & Clusters Assembly 2026, koji će biti održan od 2. do 4. novembra u Dablinu, pred predstavnicima institucija, investitorima i preduzetnicima iz cele Evrope.

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07. 09. 2026. u 07:43 >> 15:08

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