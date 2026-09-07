DEJVIS KUP - TROICKI OBJAVIO SPISAK ZA LITVANIJU

Dejvis kup tim Srbije igra 19. i 20 septembra u Nišu u dvorani Čair protiv Litvanije u okviru Svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Dejvis kupa 2027. godine.

Foto TSS - M. Montecinos

Selektor Viktor Troicki odlučio se da protiv mladog i talentovanog tima Litvanije izvede sastav u kome su Miomir Kecmanović (64. na ATP listi u singlu, 27 godina), Hamad Međedović (79, 23), Ognjen Milić (345, 19), Branko Đurić (615, 21) i specijalista za dubl Stefan Latinović (103. na ATP listi u dublu, 26).



Ovoga puta u timu nema najiskusnijih, najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića (5,39), Dušana Lajovića (167, 36) i Lasla Đerea (206, 31).Selektor Litvanije Laurinas Grigelis može da računa na Vilijusa Gaubasa (121. na ATP listi u singlu, 21 godina) Edasa Butvilasa (195, 22), Justasa Trainauskasa (1689, 24), Pijusa Vaitikunasa (1699, 24), Todasa Babelisa (803. na ATP listi u dublu, 29).

- Ovo je tim koji je u ovom trenutku spreman da se odazove i da bude na raspolaganju za duel protiv Litvanije. Dolazimo u Niš već 14. na treninge, gde ćemo trenirati četiri dana pred pred duel. Imamo dovoljno vremena da se spremimo. Hamad i Miomir su već standardni reprezentativci i naravno da od njih najviše očekujemo i da su oni prva dva igrača koji će biti u timu. A ostali, mlađi, Milić i Đurić, koji se probijaju na rang-listi, imali su iskustvo da igraju u reprezentaciji. Ognjen Milić je odigrao sjajno u Čileu i zaista okazao se kao sjajan iako je izgubio meč od dosta iskusnijeg i boljeg Tabila, ali odigrao sjajan meč ali se videlo da mu prija da igra u timu u reprezentaciji. Branko Đurić takođe se pokazao kao sjajan timski igrač i biće tu sa nama i ovoga puta. Latinović debituje kao član reprezentacije, ali je ušao u prvih 100 u dublu, tako da eto i od njega očekujemo da će nam puno pomoći u narednom periodu što se tiče dubla. Iskreno, idemo kao favoriti u taj meč i nadam se najboljem, nadam se uspehu i da ćemo proći i vratiti se u Svetsku grupu - rekao je selektor Troicki.



Žreb za meč je 18. septembra u Nišu u podne, a dva sata pred početak meča selektori mogu da izvrše promene na spisku igrača za mečeve. Prvog dana takmičenja, 19. septembra u subotu, na programu su dva singl meča igraju prva protiv druge table obe selekcije, i dueli počinju u 14 časova. U nedelju, 20. septembra, na programu su prvo dubl, pa dva singl meča i to prvo prve table selekcije, a za njima i druge. Mečevi počinju u 13 časova.



Ulaznice možete da kupite putem tickets.rs sajta, ili na prodajnim mestima Ticketsa. U Nišu ih je devet i nalaze se u Delfi knjižarama u Delta planetu i Obrenovićevoj ulici, zatim u tri knjižare Hijeroglif, 1, 5 i 8, u Vožda Karađorđa, na Trgu kralja Milana i Trgu Pavla Stojkovića, knjižari Indigo u Obrenovićevoj ulici, Meridian Niš01 u TC Kalča, kao i na benzinskim stanicama OMV Niš 1 i 2 u Dimitrija Tucovića i Bulevaru 12. februara.



