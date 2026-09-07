"Učinićemo sve što možemo..." mladi fudbaler Crvene zvezde Gaštarov će igrati za Srbiju?
Nekadanjii fudbaler a sada analitičar, Ranko Stojić, pohvalno je govorio o mladom fudbaleru Crvene zvezde Mateju Gaštarovu, i nije isključio opciju da Makedonac možda jednog dana zaigra za Srbiju.
Stojić je otkrio i da će pokušati da Gaštarov u budućnosti zaigra za reprezentaciju Srbije.
"Videćemo, učinićemo sve što možemo. Probaćemo", poručio je Stojić.
Stojić smatra da Gaštarov poseduje gotovo sve karakteristike potrebne za odgovornu ulogu u centralnom delu terena.
"On ima perfektan profil za zadnjeg veznog. Onako je vižljast, visina mu je dobra, glava je gore, vidi teren i nema grešaka. Informiše se na vreme i donosi odluke na vreme. Nema tu mnogo filozofije: brza informacija, obrada i tačna odluka. Ne treba mu potez više, ne treba da igra kao ‘desetka’. Tako je igrao juče i odmah se videla razlika", rekao je Stojić u podkastu „2x45“.
Prema njegovim rečima, u Crvenoj zvezdi su svesni potencijala mladog fudbalera, ali njegov razvoj mora da bude praćen odgovarajućim fizičkim programom.
"Mislim da oni u klubu to znaju. Zvezda ima dobre stručnjake, direktor omladinske škole Nikola Jelić to radi jako dobro. Treba da mu se napravi morfološki, odnosno fizički program. Doći će u situaciju da će morati da igra telom".
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