MACUT PREDLOŽIO RASPUŠTANJE SKUPŠTINE I RASPISIVANJE IZBORA

PREMIJER Đuro Macut danas je na vanrednoj sednici Vlade Srbije predložio raspuštanje Skupštine Srbije i raspisivanje parlamentarnih izbora.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

-Izbori nikada nisu bili znak slabosti države. Izbori su dokaz nesalomive snage demokratske Srbije koja bez rezerve veruje svom narodu. A mi verujemo građanima Srbije, verujemo u ujedinjenu Srbiju. Zato predlažem da Vlada Republike Srbije, u skladu sa Ustavom, predloži predsedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike, rekao je Macut obraćajući se na sednici.

On je rekao da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika izključivosti i polička borba sa ulica vrati u institucije.

Macut je rekao da će sve do izbora nove vlade, vlada u ovom sastavu nastaviti da istom energijom, odgovornošću i u istom tempu obavlja svoje poslove i da ostvaruje zacrtane ciljeve i doprinosi daljem napretku Srbije.

-Jer mandat ima svoj kraj, ali odgovornost prema državi traje svakog dana. Uveren sam da će putem koji je trasirala i ova vlada nastaviti i u budućnosti, istakao je Macut.

Tanjug

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