Svet

"IDIOTI I IZDAJNICI" Premijer Poljske oštro isprozivao sopstvene sugrađane koji se raduju pobedi AfD

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

06. 09. 2026. u 22:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMIJER Poljske Donald Tusk nazvao je idiotima i izdajnicima Poljake koji se raduju rezultatima exit poll-a stranke „Alternativa za Nemačku“ (AfD) na izborima za regionalni parlament nemačke savezne pokrajine Saksonija-Anhalt.

ИДИОТИ И ИЗДАЈНИЦИ Премијер Пољске оштро испрозивао сопствене суграђане који се радују победи АфД

Foto: AP Photo/Petros Karadjias

U Saksoniji-Anhalt su u nedelju održani izbori za regionalni parlament, na kojima je učestvovalo 16 političkih stranaka i 398 kandidata. Prema podacima exit poll-a sociološkog instituta Infratest Dimap za televiziju ARD, na izborima vodi opoziciona „Alternativa za Nemačku“ (AfD) sa 44,5 odsto glasova, dok vladajući Hrišćansko-demokratski savez (CDU) osvaja svega 18,5 odsto, prenose RIA Novosti. 

 - U Poljskoj samo idioti ili izdajnici mogu da se raduju trijumfu AfD-a u Nemačkoj. Nekoliko njih se okupilo u ‘Konfederaciji’ (koalicija nacionalista i evroskeptika – prim. aut.) i PiS-u (opoziciona stranka ‘Pravo i pravda’ – prim. aut.) - napisao je Tusk na platformi X.

List Bild je ranije objavio da bi izbori u Saksoniji-Anhalt mogli da označe početak kraja aktuelne vlade Nemačke na čelu sa kancelarom Fridrihom Mercom i da otvore pitanje njegove prevremene ostavke.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MINKA ŽIVI ZAHVALJUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)

MINKA ŽIVI ZAHVALjUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)