PREMIJER Poljske Donald Tusk nazvao je idiotima i izdajnicima Poljake koji se raduju rezultatima exit poll-a stranke „Alternativa za Nemačku“ (AfD) na izborima za regionalni parlament nemačke savezne pokrajine Saksonija-Anhalt.

Foto: AP Photo/Petros Karadjias

U Saksoniji-Anhalt su u nedelju održani izbori za regionalni parlament, na kojima je učestvovalo 16 političkih stranaka i 398 kandidata. Prema podacima exit poll-a sociološkog instituta Infratest Dimap za televiziju ARD, na izborima vodi opoziciona „Alternativa za Nemačku“ (AfD) sa 44,5 odsto glasova, dok vladajući Hrišćansko-demokratski savez (CDU) osvaja svega 18,5 odsto, prenose RIA Novosti.

- U Poljskoj samo idioti ili izdajnici mogu da se raduju trijumfu AfD-a u Nemačkoj. Nekoliko njih se okupilo u ‘Konfederaciji’ (koalicija nacionalista i evroskeptika – prim. aut.) i PiS-u (opoziciona stranka ‘Pravo i pravda’ – prim. aut.) - napisao je Tusk na platformi X.

List Bild je ranije objavio da bi izbori u Saksoniji-Anhalt mogli da označe početak kraja aktuelne vlade Nemačke na čelu sa kancelarom Fridrihom Mercom i da otvore pitanje njegove prevremene ostavke.

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