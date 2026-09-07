JEDNO OD NAJLEPŠIH MESTA U EVROPI DOBIJA NOVU ATRAKCIJU: Posle skoro godinu dana radost za turiste

HALŠTAT, jedno od najfotografisanijih mesta u Austriji, od turistima ponovo nudi jednu od svojih najpoznatijih atrakcija.

BARBARA GINDL / AFP / Profimedia

Posle 362 dana radova ponovo se otvaraju čuveni rudnik soli Salzwelten Hallstatt i vidikovac Skywalk, a posetioce do planine sada prevozi potpuno nova uspinjača.

Reč je o velikom turističkom projektu vrednom oko 34 miliona evra, koji je obuhvatio izgradnju nove uspinjače i modernizaciju sadržaja za posetioce.

Od jezera do planine za nekoliko minuta

Stara uspinjača povučena je iz upotrebe nakon 45 godina rada, a na istoj trasi izgrađen je potpuno nov sistem.

Nova uspinjača posetioce vodi iz Halštata do visoke doline Salzberg, odakle se pruža pogled na jezero i okolne planine. Iz Salzwelten je opisuju kao najmoderniju uspinjaču u Evropi, a novi sistem je projektovan tako da bude brži, udobniji i pristupačniji posetiocima.

Ponovo se otvara i najstariji rudnik soli na svetu

Uspinjača, međutim, nije jedini razlog za dolazak.

Ponovo je otvoren i Salzwelten Hallstatt, koji se predstavlja kao najstariji rudnik soli na svetu. Istorija proizvodnje soli na ovom području duga je oko 7.000 godina.

Posetioci unutar rudnika mogu da vide stare tunele, podzemno slano jezero i da se spuste čuvenim rudarskim toboganima.

Upravo je so vekovima bila jedan od najvažnijih resursa ovog kraja, a i sam naziv Salzkammergut svedoči o njenom značaju.

Vidikovac 360 metara iznad Halštata

Sa ponovnim otvaranjem uspinjače turistima je ponovo lako dostupan i Skywalk World Heritage View.

Platforma se nalazi oko 360 metara iznad krovova Halštata, a sa nje se vide jezero, mesto i planinski masiv Dahštajn.

To je ujedno i jedno od najpopularnijih mesta za fotografisanje Halštata iz potpuno drugačije perspektive.

Novi restoran i panoramska terasa

Promene se ne završavaju na uspinjači.

Na gornjoj stanici otvoren je i novi bistro Weitblick 7000 sa panoramskom terasom. Prostor ima oko 140 mesta, a koncept spaja modernu austrijsku kuhinju sa tradicionalnim jelima.

U dolini je uređen i novi Salzwelten Flagship Store površine oko 300 kvadratnih metara.

Koliko košta poseta?

Od 29. avgusta do 24. oktobra uspinjača radi od 9 do 18 časova, dok obilasci rudnika počinju od 9.30.

Povratna karta za uspinjaču za odrasle košta 29 evra, a za decu od četiri do 15 godina 14 evra.

Kombinovana karta koja uključuje rudnik soli i povratnu vožnju uspinjačom košta 49 evra za odrasle i 23 evra za decu. Deca mlađa od četiri godine ne mogu da posete rudnik.

Zvanični sajt posetiocima koji dolaze automobilom savetuje i da ostave dovoljno vremena za pronalaženje parkinga, najmanje sat vremena, zbog velikog broja gostiju. Preporučuje se dolazak javnim prevozom.

Halštat ulazi u novu turističku eru

Halštat je već godinama jedno od najpoznatijih malih mesta u Evropi, prepoznatljivo po kućama uz jezero, planinama i pejzažu koji je deo UNESCO regiona Hallstatt Dachstein Salzkammergut.

Od sada turisti ponovo mogu da vide i ono što se krije visoko iznad mesta i duboko ispod planine.

A kombinacija nove uspinjače, pogleda sa Skywalka i rudnika sa hiljadama godina istorije daje još jedan razlog da se Halštat nađe na listi mesta za sledeće putovanje.

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