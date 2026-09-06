PENZIONER SE ZAHVALIO PREDSEDNIKU: Posle 40 godina otišao u penziju sa 30.000, a sad ima 60.000 dinara

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Zapadnobačkom okrugu obilaskom Phi akademije u Ratkovu kod Odžaka.

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Jedan meštanin je istakao da je kad je posle 40 godina radnog staža otišao u penziju imao je oko 30.000 dinara, te da sad ima 60.000 hiljada.

- Hvala vam i svako vam dobro želim - rekao je penzioner Vučiću.

Predsednik Vučić je takođe izjavio da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija.

- Do tada ćete dobiti redovnu penziju, a već 14. septembra dobijate ono što sam rekao, od 20. 000 do 35. 000 dinara (u zavisnosti od visine penzije), a 22. septembra 6.000 a neki i 12. 000, možda čak i 18. 000 dinara dodatno - rekao je Vučić.