PENZIONER SE ZAHVALIO PREDSEDNIKU: Posle 40 godina otišao u penziju sa 30.000, a sad ima 60.000 dinara
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić započeo je danas posetu Zapadnobačkom okrugu obilaskom Phi akademije u Ratkovu kod Odžaka.
Jedan meštanin je istakao da je kad je posle 40 godina radnog staža otišao u penziju imao je oko 30.000 dinara, te da sad ima 60.000 hiljada.
- Hvala vam i svako vam dobro želim - rekao je penzioner Vučiću.
Predsednik Vučić je takođe izjavio da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija.
- Do tada ćete dobiti redovnu penziju, a već 14. septembra dobijate ono što sam rekao, od 20. 000 do 35. 000 dinara (u zavisnosti od visine penzije), a 22. septembra 6.000 a neki i 12. 000, možda čak i 18. 000 dinara dodatno - rekao je Vučić.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)