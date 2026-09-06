NEMAČKA KRENULA U SVEMIRSKU TRKU! Lansiranje "Spektruma" otvara put ka 40 raketa godišnje
NEMAČKA kompanija Isar Aerospejs uspela je da lansira svoju raketu Spektrum u orbitu, što je prvo takvo lansiranje sa evropskog tla.
Svemirska raketa Spektrum lansirana je u svemir sa lokacije za lansiranje u norveškom mestu Andoja, prenosi Dojče vele.
- U orbiti smo! I upravo smo ispisali evropsku istoriju. Ovo je prvi put da je privatno razvijena raketa stigla do orbite iz kontinentalne Evrope - objavila je kompanija na društvenoj mreži Iks.
Kako je navedeno, nosila je pet malih satelita i tehnološki eksperiment u letu.
Nemačko Ministarstvo za istraživanje, tehnologiju i svemir saopštilo je da Nemačka ima mogućnosti za svemirske letove, hvaleći "prekretnicu koja impresivno demonstrira inovativnu snagu i tehničku stručnost njihove zemlje".
Ovo je bio drugi pokušaj nemačke kompanije da lansira raketu Spektrum u svemir. Prvi pokušaj, koji se dogodio pre 18 meseci, bio je neuspešan.
Raketa Spektrum je dizajnirana za mali i srednji teret i namenjena za slanje civilnih i vojnih satelita u nisku Zemljinu orbitu, to jest, nekoliko stotina kilometara iznad Zemljine površine.
Kompanija je saopštila da je, dok su SAD prošle godine lansirale 198 raketa, Evropa lansirala samo osam. Cilj Isara je da proizvodi oko 40 raketa godišnje.
Iako raketa još nije spremna za masovnu proizvodnju, Isar je već primio porudžbine do 2028. godine.
Isar je prošle nedelje saopštio da je dobio 200 miliona evra od Evropske svemirske agencije za razvoj novih raketa i proširenje svoje infrastrukture za testiranje i lansiranje.
(Tanjug)
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