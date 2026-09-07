Spisak Bosne i Hercegovine: Tri debitanta na oproštaju Edina DŽeka od nacionalnog dresa
Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je u ponedeljak spisak igrača na koje će računati u mečevima Lige nacija koji će biti odigrani krajem septembra i početkom oktobra.
Za nešto manje od mesec dana poslednju utakmicu u dresu Zmajeva odigraće Edin Džeko.
Evo spiska Sergeja Barbareza:
Golmani: Nikola Vasilj (Al Dirija), Martin Zlomislić (Karabag), Salko Hamzić (Tirol).
Odbrana: Tarik Muharemović (Lids) Nikola Katić (Šalke), Amar Dedić (Njukasl), Sead Kolašinac (Atalanta), Nihad Mujakić (Erzurum), Stjepan Radeljić (Dinamo Zagreb), Zinedin Smajlović (Olimpijakos).
Vezni red: Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Kenan Busuladžić (Malme), Ermin Mahmić (Čorum), Nail Omerović (Eštoril), Amar Memić (Viktorija Plzenj), Armin Gigović (Jang Bojs), Kerim Alajbegović (Juventus), Esmir Bajraktarević (PSV).
Napad: Ermedin Demirović (Štutgart), Jovo Lukić (Univerzitatea Kluž), Samed Baždar (Sint Trojden), Haris Tabaković (Salcburg), Edin Džeko (Šalke).
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