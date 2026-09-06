Vučić čestitao odbojkašicama Srbije na osvojenoj bronzanoj medalji na EP
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj bronzanoj medalji na Evropskom prvenstvu.
"Srdačne čestitke našim sjajnim odbojkašicama na evropskoj bronzi. Vaša borbenost i srce na terenu doneli su svima nama veliku radost, jer znamo koliko je truda i timskog duha uloženo u svaki poen. Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres. Bravo, devojke", napisao je Vučić na mreži X.
Odbojkašice Srbije osvojile su danas bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske rezultatom 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).
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