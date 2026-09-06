Vučić čestitao odbojkašicama Srbije na osvojenoj bronzanoj medalji na EP

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je ženskoj odbojkaškoj reprezentaciji Srbije na osvojenoj bronzanoj medalji na Evropskom prvenstvu.

Foto: Printskrin Informer TV

"Srdačne čestitke našim sjajnim odbojkašicama na evropskoj bronzi. Vaša borbenost i srce na terenu doneli su svima nama veliku radost, jer znamo koliko je truda i timskog duha uloženo u svaki poen. Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se bori za nacionalni dres. Bravo, devojke", napisao je Vučić na mreži X.

Srdačne čestitke našim sjajnim odbojkašicama na evropskoj 🥉! Vaša borbenost i srce na terenu doneli su svima nama veliku radost, jer znamo koliko je truda i timskog duha uloženo u svaki poen. Hvala vam što našu zemlju uvek činite ponosnom i što na najbolji način pokazujete kako se… pic.twitter.com/r96EsMsX8H — Aleksandar Vučić (@predsednikrs) September 6, 2026

Odbojkašice Srbije osvojile su danas bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za treće mesto pobedile selekciju Poljske rezultatom 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).