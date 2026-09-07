VLADA SRBIJE UPUTILA PREDSEDNIKU VUČIĆU PISMO Obrazložen predlog za raspisivanje izbora!

VLADA Srbije uputila je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću pismo sa obrazloženim predlogom za raspisivanje izbora, saznaju "Novosti."

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Podsetimo, premijer Đuro Macut danas je predložio Vladi Srbije da u skladu sa Ustavom, predloži predsedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike, a ako Vlada usvoji taj predlog, ukaz o raspuštanju parlamenta predsednik treba da dones u roku od 72 sata.

Na osnovu člana 109, stav 1. i 5. Ustava Srbije i člana 21 Zakona o predsedniku Republike, predviđeno je da na obrazloženi predlog Vlade predsednik Republike donosi ukaz o raspuštanju Narodne skupštine. Zakon o predsedniku Republike propisuje da je predsednik Republike dužan da u roku od 72 sata donese ukaz kojim, na obrazloženi predlog Vlade, raspušta Narodnu skupštinu ili da Vladu i javnost obavesti da ne prihvata predlog.

Prema Ustavu, istovremeno sa raspuštanjem Narodne skupštine predsednik Republike treba da raspiše izbore za narodne poslanike, tako da izbori moraju da se okončaju najkasnije za 60 dana od dana raspisivanja. Zakon o izboru narodnih poslanika predviđa da od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proći manje od 45 ni više od 60 dana. Odlukom o raspisivanju izbora određuje se dan za glasanje koji mora da bude neradni dan.

Narodna skupština koja je raspuštena vrši samo tekuće ili neodložne poslove, određene zakonom, a Skupština ne može da bude raspuštena za vreme ratnog ili vanrednog stanja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da će izbori biti održani 18. ili 25. oktobra, a da će raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra. Narodna skupština ima 250 narodnih poslanika, koji se biraju na četiri godine. Aktuelni saziv Narodne skupštine konstituisan je 6. februara 2024. godine nakon parlamentarnih izbora održanih 17. decembra 2023. godine.