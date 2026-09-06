VUČIĆ SA NARODOM Predsednik obišao Zapadnobački okrug: Najavio velike investicije i realizaciju brojnih projekata (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao Zapadnobački okrug.

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Vučić obilazi radove na izgradnji novog objekta PU „Vera Gucunja”

Predsednik je stigao na teren.

- Ovde je vrtić za manje od godinu dana gotov. Posle toga više neće biti liste čekanja u Somboru za vrtiće. Prelepo izgleda i deca će, kao i vaspitači, moći će da uživaju.

Ponovio je da će do Vidovdana biti gotova brza saobraćajnica sve do Kljajićeva.

- Probaćemo da do 2030. godine kod Vrbasa, odnosno Srbobranske petlje spojimo sa glavnim auto-putem Subotica - Novi Sad - Beograd. To u potpunosti menja sve u Somboru. To dovodi investitore i olakšava turistima.

Ističe da se sada završava projekat.

- Hoćemo da se sa zavvršetkom brze saobraćajnice od Bačkog Brega preko Sombora, te prve faze, hoću da uradim i ovu obilaznicu oko Sombora, 4 kilometra. Tek onda ta brza saobraćajnica ima smisla i izmeštano saobraćaj iz centra Sombora.

Foto: Printskrin Informer TV

Istakao je i da je na spisku put Gakovo - Rastina od 4.3 kilometra.

- Rekli su mi ljudi u Kljajićevu da nemate ni magnetne rezonance ni dobrih skenera, i to će da vam stigne za 2 meseca. Za bolnicu ćemo odmah da odobrimo novac da radimoi i to je 20 miliona evra, prva faza. Možda će ta odluka biti doneta i pre nego šta Vlada bude u tehničkom mandatu.

Ističe da bi još jedan investiro sa većim platama nego u Kalcedoniji spasilo Sombor i zapadnobački okrug.

Podsetio je da put Gakovo - Rastina košta 3 miliona evra.

Jedna meštanka je upitala predsednika da li može da se obnovi bazen u Banji Bezdan, na šta je predsednik rekao da će pokušati da se pomogne.

Vučić je upitan i za projekat oko mašine za prečišćavanje voda u Somboru, da li će se na kaju realizovati, što je predsednik potvrdio da hoće.

Vučić obilazi preduzeće „Construct Invest”

Predsednik Vučić je stigao na teren.

- Dve stvari koje su suštinski važne za Kljajićevo, ova je pruga sad i zatvorena, najbrže je moglo da se putuje Vrbas - Sombor 30 kilometara na sat. Sad ćemo da uradimo dobru prugu Sombor - Vrbas od 53 kilometra, to je 311 miliona evra.

Ističe da treba da se da 2 milijarde i 175 miliona u dinarima odnosno 20 miliona evra za bolnicu u Somboru.

- Kada budemo završili prvu fazu od Bačkog Brega preko Sombora do Kljajićeva i to ćemo brzo da završimo ove brze saobraćajnice, za Vidovdan 2028 godine otvorićemo taj deo puta.

Ističe da odmah kreće da se radi Kljajićevo - Kula - Vrbas do izlaska na Srbobransku petlju.

Foto: Printscreen

Kaže da to mnogo znači za investitore. Ističe da će se do Beograda stizati sat i po vremena normalne vožnje, bez mučenja, a ne 2 i po sata kao danas.

Predsednik se potom osvrnuo na projekat oko kanalizacije ističući da će za to biti potrebne 3 godine i ogroman novac.

- Reći ću vam šta mislim da je najvažnije, jedan veliki investitor i za Kljajićevo i za Sombor, kasarna jer svaki dan mora da se uzima jaja, mleko i sir, troše vojnici, ali i jedna fabriak da zaposli ljude u celkom okrugu i da bude većeg kapaciteta.

Jedna meštanka je upitala predsednika da li može da se napravi civilni aerodrom u Sobmoru.

- Pošto smo premrežili Srbiju autoputevima, ali za manje avione biće aerodrom Rosulja u Kruševcu. Ako u Vojvodini bude bilo smilsa negde onda je to Sombor. Problem je da vidimo od avio-kompanija koje žele da naprave svoje operacije odavde.

Vučić obilazi domaćinstvo porodice Malbaša

Predsednik je stigao na teren.

Građani Svilojeva istakli su da ima je kanalizacija najvažnija i da to traže od predsednika.

- Za kanalizaciju znam, za to će nam biti potrebno više novca i više vremena. Najmanje 3 godine da radimo i za Prigravicu i Svilojevo.

Vučić je započeo posetu porodice Malbaša.

Foto: Printskrin Informer TV

- Baš sam srećan što sam vas posetio. Doneli smo i nešto za decu.

Predsednik je potom upoznao roditlje od domamćina porodice Malbaša.

Upitao je koliko ima dece u Svilajnovu nakon čega su mu rekli da ima 46 dece.

Predsednik je istakao da lokalna vlast treba više da se trudi da razgovara sa domaćinima oko subvencija i da dele brošure i na taj način što više upute domaćine o mogućnostima.

- Šta vam bude trebalo od sledećih traktora, možete da dobijete i 50 posto para naših i to bespovratnih sredstava i to da dobijete bespovratne kredite. - rekao je Vučić.

Vučić obilazi Spomen biblioteke u Prigrevici

Predsednik Vučić stigao na teren.

Istakao je da je prošao pute Stapar - Prigravica i da je srećan što je to urađeno.

Kaže da je najvažnije pitanje u Prigravici pitanje kanalizacije.

- Kanalizacija u projektu je milijarda i 800 u dinarima. To vam je 15 ili 16 miliona evra. Samo za Prigravicu i za 1613 priključaka ogroman novac. To ceo Zapadnobački okrug za 5000 godina ne može da plati.

Foto: Printskrin Pink TV

Ističe da ako bude dobra stopa rasta Prigravica u naredne 3 godine dobiti kanalizaciju i time rešiti jedini veliki problem uz zapošljavanje.

- Da kažem da će to krenuti sutra, lagao bih vas, znate i sami koliki je to novac. Što se tiče Apatina, treba da radimo 4 kilometra, tamo od Sonte prema Erdutu.

Jedan od sugrađana je rekao predsedniku da je potrebna magnetna rezonanca u Somboru.

- Znam ja dobro šta se planiar za Sombor i to je 20 miliona evra. Ta faza rekonstrukcije, uradio sam pripremu. Rekao sam sto puta, hoću da svuda postoje mamograf i slajsni skeneri i magnetne rezonance. Za Sobor ćemo da završimo odmah.

- Biće u najkraćem momentu rešeno pitanje magnetne rezonance i da možete u Somboru da odete na pregled i da ne morate do Novog Sada.

Predsednik je obećao na molbu građana da će da se sredi put u centru sela koji je uništen, kako oni kažu, od putničkih kamiona.

Jedan od meštana je zamolio da se pomogne u izgradnji crkve Ognjene Marije

- Za crkvu ću da dam ne veliki, ali skroman lični prilog. Tako da pomognemo malo da ubrzate crkvu.

Ističe da je kanalizacija najveći projekat i da su to nenormalne pare.

Predsednik je započeo obilazak spomen biblioteke.

Vučić je upoznat sa radom ustanove i sa svim materijalima koje biblioteka poseduje.

- Moj otas je bio posmrče i tamo kada su ga primili, uvek sam zapamtio ovu sintagmu, jednu rečenicu, "jedna je majka Srbija.". Niko od njih ne bi opstao. Sve bi ih pobili da ih Srbija nije spasila, kao i sve ljude ovde.

Nakon nastavka obilaska Vučić je istakao da ljudi sve manje čitaju ali da je čitaonica jako lepa.

Predsednik se potom upisao u knjigu koju je pisao i čuveni Branko Ćopić. Napisao je:

- Ponosan sam što sam posetio Spomen biblioteku u Prigravici i naučio mnogo o patnji i životu našeg naroda ali i srećan zbog kulture i sećanja koje negujemo. Ljudi u Srbiji su živi dokaz oni koji su želeli uništenje srpskog naroda. - napoisao je Vučić u svojoj posveti.

Vučić je potom upitao da li je narod primetio koliko polako ali normalno postaje "za dom spremni".

- Više ne šaljemo ni protstne note, kao što je belo ustaško polje na šahovnici postalo normlano. Veličanje nacizma postaje normalno. Za mene ne, za našu državu ne, ali to je ono što oni rade. Kada vam dođe do promene vlasti, zapamtite, praviće vam turističke ture da idete na Tompsonove koncerte. Mene na to nikada neće naterati.

Vučić obilazi radove na putu Bački Brestovac - Bački Gračac

Predsednk stigao na teren.

Vučića su izvesti da je vrednost radova 113 miliona.

- Ovaj deo oko Gračaca nije tako loš, vidi se da je krpljen ali nije loš - rekao je Vučić.

Predsednik je potom upitao da li će sve biti gotovo 20. oktorbra nakon čega su ga izvestili da će biti do tada.

- Pre nego što završimo Smajli moraćemo da razmišljamo kako da povežemo sve sa Smajlijem. Kako da priključne saobraćajnice pravimo da bismo ljudima mogli da omogućimo priključak na Smajli.

Ističe da je užasno stanje od Vrbasa do Sombora, ide se 30 kilometara na sat i da je za taj deo potrebno 311 miliona evra.

- Ok je da imamo mrežu, imamo Beograd - Subotica, Budimpešta, biće Beograd - Niš. Ali je to ništa ako ne pravite mrežu od Đunisa ka Stalaću. Ovo je kičma, a sad razvijate okolo rebra.

Foto: Printscreen

Ističe da će što se tiče ulaganja biti preko 2 milijarde evra i više.

- Železnica nam nije postojala, išla nam je 20 kilometara na čas. Moja decea nisu znali šta su vozovi dok sada nisu ušla u voz.

Predsednik je upitan da prokomentariše gde naći pitanje patnera za železnice:

- Nije pitanje patrnera, na kraju će Hrvati doći i tražiti da uradimo, mi smo pristali da radimo do Šida brzu prugu. Da je dignemo na 120 kilometara da bismo imali brzu prugu prema zapadu. Ako hoće da dignu tu prugu prema Zagrebu, nemamo problem. Samo paer, mnogo košta. Samo ova 3 kilometra su milion evra.

Predsednik je upitan da li će budućih najavljenih 12 ministarstva značiti i više odgovornosti:

- Znači veća odgovornost i veća efikasnost. Veća proverljivost nečijeg truda, rada i angažmana. Ja bih se setio svih ministara, a vi svi zajedno teško. Ovako kad je 12 svako će da nađe ko je odgovoran i ko je kriv. Mi gledamo šta su skandinavski standardi, oni imaju od 11 do 16 ministarstava. Moramo polako da menjamo sistema i našu orijentaciju. Da radimo mnogo više za struj ali i za vodu, da razmišljamo o hrani.

Istakao je da dolaze neka čudna vremena te da će struja bi najpotrebnija zbog fabrika AI.

Govoreći o snimku dece koja pale sveske sa Ekspa ističe da nisu ni krivi toliko ni roditelji iz kuće već mediji poput N1, Nove S, ističući da su zlo uneli u kuću.

Vučić obilazi domaćinstva porodice Stanimirović

Predsednik Vučić stigao na teren da razgovara prvo sa građanima.

On je istakao da će da se radi put do Bogojeva.

- Mi ćemo brzo da krenemo da radimo, ne možemo baš sve, u Zapadnobačkom okrugu smo dali 21 miliona evra. Gradimo Smajli, ono što ja mislim da je važno jeste da se izgradi da priključna saobraćajnica od Bogojeva - Karavukova - Odžaka do Smajlija. Ako se ne priključite na Smajli opština Odžaci će ostatit u zapećku.

Ljudi su se požalili predsedniku da im nije dobar međugradski prevoz, na šta je gradonadželica istakla da firma za prevoz ima ugovor sa Magnumom, te zato ne može da da još linija za građane.

Predsednik je istakao da se novac da za taj problem iz subvencija.

Foto: Printskrin Pink TV

Jedna meštanska se požalila predsedniku što ju je oduezt ulaz na kući, a inače je jako bolesna osoba i ne može da se leči, niti lekar da dođe do nje zbog toga.

- Opet komšijski sporovi? - rekao je predsednik i dodao da će da se proba da se nešto uradi to po tom pitanju.

Druga meštanka je zamolia predsednika da ako može da se napravi staza za bicikliste.

Jedna meštanaka, u ime građana Karavukova, upitala je predsednika da li može da se izgradi kanalizacija ovog sela.

- Radićemo i vodu i kanalizaciju, ali to neće biti za tri meseca. Verujem da ćemo to da završimo za tri godine. Nekad nije bilo problem, sad je postao. Za to je potreban ogroman novac koji opština nema i to sve moramo iz budžeta da finansiramo. Ja verujem da ćemo moći, ukoliko dobijemo poverenje građana, sa kompletnim planom da izađemo krajem januara ili početkom februrara sledeće godine i da onda znate da li ćemo 2028. godine ili 2029. godine da završimo.

Vučić je slušajući građane koji se žale za nedostatak posla istakao da fale investitori i da je država spremna da svakog subvecioniše ko želi da dođe ovde.

Predsednik započeo obilazak porodice.

Istakao je da dvorište porodice izgleda divno, nakon čega je uppućen koliko domaćin obrađuje hektara zemlje.

Upitao je ponovo šta je glavni problem u ovom mestu, nakon čega su ga obastili da je to put do Bogojeva.

Izvestili su ga da je deo puta do Bogojeva pripadao zadruzi koja je kasnije bila privatizovana, te se zato trenuto nalaze problemi oko eksproprijacije zemljišta.

- Morate da razgovarate sa ljudima, ovde je 90 posto ljudi za taj put. A nemamo para za sve.

Predsednik je potom ponovo istakao da je bitno da se sredi prevoz i da se uzmu subvencije u iznosu od 100.000.

Ističe da juri da se ljudima ponude subvenije jer je to najveći interes.

Kaže da su subvencije kasnile nekada i do 3 godine, a da su sada redovno i uopšte ne kasne.

- Naš budžet za poljoprivredu i subvencije je veći od svih drugih u regionu. Sa ovima iz EU se nije lako meriti jer oni dobijaju dodatne pare iz Brisela.

Predsednik je upitan da prokomentariše snimak dece koje uništavaju sveske koje su dobili od Ekspa.

- Malo šta me je u poslednje vreme rastužilo kao tako nešto. Ne zbog uništavanja nečega što ima vrednosti, uništavaaš torbu, olovku, svesku, samo zato što na njoj piše Ekspo. Ekspo za koji se ova zemlja bori. Ekspo koji nema veze sa političkim partijama. Vi im da te nove sveske i olovke a oni ih uništavaju i tiem se hvale. Bio sam tužan jer razumem koliki problem imamo mi roditelji. Uspeli smo da nam ne smeta što decu nismo vaspitali da budu pristojni ljudi. Zamislite, vi ste dobili na poklon nešto novo i lepo, vas su roditelji naučili da vi to uništavate. Nešto sa nama nije u redu.

Ističe da nisu naši ljudi tako zli, to je spolja došlo.

Vučić obilazi kompaniju „Phi Academy”

Vučić stigao na teren.

Istakao je da ima puno problema sa vodom te da se nada da će sve sve rešiti kroz tri godine.

Rekao je da treba da se radi i kružni tok i da će se kroz koji dan videti mašine.

- Mnogo je veće kako da celu Odžačku opštinu i Bogojevo povežemo sa Smajlijem. Brzo ćemo da završavamo Bački Breg - Sombor - Kljajićevo i odatle Kljajićevo - Sivac - Kula.

Foto: Novosti

Ističe da još treba kanaizaciona mreža treba da se uradi.

- Ono što mene brine po malo to je što ove koje su radno intenzivne kompanije sa nešto nižim platama, čim povećamo minimalac oni smanjuju obim posla.

Ističe da će cela deonica Gračac - Brestovac biti urađena.

- uradićemo svih 5.7 kilometara.

Jedan meštanin je istakao da je kad je posle 40 godina radnog staža otišao u penziju imao je oko 30.000 dinara, te da sad ima 60.000 hiljada.

- Hvala vam i svako vam dobro želim - rekao je penzioner Vučiću.

Vučić započeo obilazak kopmpanije.

Predsednika su upoznali sa radom kompanije „Phi Academy”.

- Sad prvi put vidim kako to izgleda, lepo izgleda. - rekao je Vučić.

Foto: Printskrin Pink TV

Predsdnik je istakao da vlasnik kompanije neće da koristi subvencije države.

- Voli ljudima da pomaže i dovoljno je bogat. On ima para. Ja sam mu samo rekao da može da koristi. U Petoloetki su, dok je išao posao sa Hamazom, mislili su da svako može da upravlja time. Kad je to prestalo, kad je muka, gde si Đuka.Ti pomaži družavo, a pre toga mi sve možemo sami.

Ističe da je za njega 22 zaposlenih u Ratkovu od posebnog značaja.

- Tu je i Magnum koji ima 1000 zaposenih, zamolićemo ih da sačuvaju što više ljudi.

Istakao je da je jako važno da ovde ne bude otpuštanja.

Predsednik je upitan da li će u predsetojećoj Vladi biti više žena.

- Mi smo uvek imali više od tih 40 posto u Skupštini žena. Ne volim to po ključu da radim, da mora da bude iz ovog grada ili iz onog. Mora da bude muškarac ili mora da bude žena. Da li će biti značajan broj žena, kad kažem u Vladi, mislim u širem sistemu, da svakako i to preko 40 posto.

Vlasnik firme je potom rekao predsedniku da ima projekat kojim može da zaposli još 150 ljudi, na šta mu je predsednik rekao da će dobiti dodatne subvencije.

Predsednik je upitan da prokomentariše to što je političar Đokić ostao na tzv. Studentskoj listi.

- Ja mislim da su vesti tu nešto druto, za one građane koji ne znaju, ja reč neću reći o izboru ovog ili onog, njihova stvar. Na kraju ej suština to što ste videli da to nije njihova stvar. Sada je potpununo jasno ko odlučuje. Nama su govorili i vi ste nam na RTSu pričali da o tome odlučuju plenumi, sad je jasno da plenumi nikada nisu odlučivali. Sada vidite da su plenumi odlučili da jedno lice ne bude na listi ali stigao je pritisak iz Brisela i to lice mora da bude na listi. Na dve stvari obratite pažnju. Prva, jasno vam je ko je stajao iza obojene revolucije, neko spolja. Ti koji vrše pritisak na određena lica moraju da ostanu na listi. Pod dva, sve vreme su oni odlučivali a zloupotrebljavali ovu decu koja su umislila da se oni nešto pitaju. I treća stvar, ako niste u stanju da se suprotstavite pritisku za izbor vaše liste i ne možete da izdržite, vi razmislite, kako će sutra da izdrže pritisak sa bilo koje strane.

Podsetimo, prema programu posete, Vučić će nešto posle 9.00 časova obići kompaniju „Phi Academy” u Ratkovu, u opštini Odžaci.

Zatim će, u 9.45 časova, obići domaćinstvo porodice Stanimirović u Karavukovu, takođe u opštini Odžaci, a u 10.30 časova počeće obilazak radova na putu Bački Brestovac - Bački Gračac, u istoj opštini.

U 11.15 časova obići će Spomen biblioteku u Prigrevici, u opštini Apatin, dok će u 11.50 časova početi obilazak domaćinstva porodice Malbaša u Svilojevu, takođe u opštini Apatin.

Za 12.45 časova predviđen je obilazak preduzeća „Construct Invest” u Kljajićevu, u opštini Sombor, nakon čega će, u 13.25 časova, Vučić obići radove na izgradnji novog objekta PU „Vera Gucunja”.

