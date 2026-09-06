Peciva i pite

ZLATNE I VAZDUŠASTE: Domaće projice koje svima uspevaju (RECEPT)

V.N.

06. 09. 2026. u 08:37

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TAJNA ovih projica krije se u savršenom odnosu sastojaka koji garantuje da će ostati mekane, vazdušaste i sveže čak i sutradan, a pripremaju se brže nego što vam je potrebno da odete do pekare.

ЗЛАТНЕ И ВАЗДУШАСТЕ: Домаће пројице које свима успевају (РЕЦЕПТ)

Foto> printskrin/Youtube/Sherpica Recipes

Miris detinjstva i tople domaće kuhinje ponovo može zavladati vašim domom uz recept koji je očarao domaćice širom Srbije.

 

Sastojci:

  • 3 jaja
  • 1 čaša jogurta (čaša od 200 ml)
  • 1/2 čaše ulja
  • 1 čaša kukuruznog brašna
  • 1 čaša belog pšeničnog brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 1 kašičica soli
  • 200 g sitnog sira (ili feta sira)



Priprema u 4 koraka

Umutite tečne sastojke. Uključite rernu da se greje na 200°C. U činiji viljuškom ili žicom umutite jaja, pa dodajte jogurt i ulje i sve izjednačite.

Dodajte suve sastojke. U istu činiju sipajte kukuruzno i belo brašno, prašak za pecivo i so. Sve dobro promešajte da dobijete glatku smesu bez grudvica.

Ubacite sir. Na samom kraju lagano umešajte izmrvljeni sir. Po želji, u ovom koraku možete dodati i malo seckanog spanaća, blitve ili šunke.

Podmažite kalup za mafine ili stavite papirne korpice. Sipajte smesu do 3/4 visine kalupa. Pecite oko 20 do 25 minuta, dok projice ne dobiju lepu zlatnu boju.

Ako želite, pre pečenja ih možete posuti sa malo susama ili kima za još bolji šmek.

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