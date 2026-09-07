Amerikanci izbacili Danila Medvedeva i Stefanosa Cicipasa sa US opena

SEČA favorita na US openu!

Foto: Graham Hughes/The Canadian Press via AP

Njujorška publika uživala je u neverovatnom danu za domaći tenis, pošto su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država eliminisali Danila Medvedeva i Stefanosa Cicipasa u osmini finala poslednjeg grend slema u sezoni.

Prvi šok priredio je Frensis Tijafo, koji je nakon velike borbe i tri izuzetno napeta seta savladao šampiona iz 2021. godine, Danila Medvedeva, rezultatom 7:6, 6:4, 7:6.

Ruski teniser je imao svoje šanse, vraćao se u brejk prednosti, ali je Tijafo na krilima domaće publike na stadionu "Luis Armstrong" odigrao perfektan meč u ključnim poenima i obezbedio plasman u četvrtfinale.

Nedugo zatim, američko slavlje upotpunio je mlađi Ben Šelton. On je potpuno nadigrao Grka Stefanosa Cicipasa i eliminisao ga maksimalnim rezultatom u tri seta. Iako je Cicipas do ovog meča pokazivao znake povratka u staru formu, Šeltonov silovit servis i agresivna igra bili su nerešiva enigma za grčkog tenisera, čiji je san o prvoj tituli u Njujorku ponovo prekinut pre završnice turnira

