BAUNTI KOLAČ: Savršen spoj kokosa i čokolade

Jednostavan je za pripremu, a izgledom i ukusom odličan je izbor i za svečani sto. Zato vam donosimo recept za sočan Baunti kolač koji će posebno obradovati sve ljubitelje kokosa.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za koru:

2 jaja

100 gr šećera

1 vanilin šećer

prstohvat soli

100 ml ulja

80 ml mlijeka

80 gr brašna

20 gr kakao praha

Za fil:

600 ml mlijeka

150 gr šećera

2 vanilin šećera

5 kašika griza

120 gr kokosa

150 gr maslaca

Za ganaš:

100 gr mliječne čokolade

50 ml slatke pavlake

Priprema

Za koru umutite jaja, šećer, vanilin šećer i so dok smesa ne postane svetla i udvostruči zapreminu. Dodajte ulje i mleko, pa kratko umutite. Na kraju dodajte brašno i kakao i lagano sjedinite.

Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 10 minuta. Proverite čačkalicom da li je kora pečena. Ostavite je da se potpuno ohladi.

Za fil u šerpi sjedinite mleko, šećer, vanilin šećer i griz. Kuvajte uz mešanje dok se smesa ne zgusne poput pudinga. Sklonite sa šporeta, pa odmah dodajte kokos i maslac. Sve dobro sjedinite.

Topao fil ravnomerno rasporedite preko ohlađene kore i ostavite da se ohladi.

Za ganaš zagrejte slatku pavlaku i dodajte izlomljenu čokoladu. Mešajte dok se čokolada potpuno ne istopi i dobijete glatku smesu. Prelijte preko kolača i ostavite u frižideru nekoliko sati da se dobro stegne.

Ohlađen kolač isecite na kocke i poslužite.

Uživajte!