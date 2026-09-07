BAUNTI KOLAČ: Savršen spoj kokosa i čokolade
Jednostavan je za pripremu, a izgledom i ukusom odličan je izbor i za svečani sto. Zato vam donosimo recept za sočan Baunti kolač koji će posebno obradovati sve ljubitelje kokosa.
Sastojci
Za koru:
- 2 jaja
- 100 gr šećera
- 1 vanilin šećer
- prstohvat soli
- 100 ml ulja
- 80 ml mlijeka
- 80 gr brašna
- 20 gr kakao praha
Za fil:
- 600 ml mlijeka
- 150 gr šećera
- 2 vanilin šećera
- 5 kašika griza
- 120 gr kokosa
- 150 gr maslaca
Za ganaš:
- 100 gr mliječne čokolade
- 50 ml slatke pavlake
Priprema
Za koru umutite jaja, šećer, vanilin šećer i so dok smesa ne postane svetla i udvostruči zapreminu. Dodajte ulje i mleko, pa kratko umutite. Na kraju dodajte brašno i kakao i lagano sjedinite.
Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 10 minuta. Proverite čačkalicom da li je kora pečena. Ostavite je da se potpuno ohladi.
Za fil u šerpi sjedinite mleko, šećer, vanilin šećer i griz. Kuvajte uz mešanje dok se smesa ne zgusne poput pudinga. Sklonite sa šporeta, pa odmah dodajte kokos i maslac. Sve dobro sjedinite.
Topao fil ravnomerno rasporedite preko ohlađene kore i ostavite da se ohladi.
Za ganaš zagrejte slatku pavlaku i dodajte izlomljenu čokoladu. Mešajte dok se čokolada potpuno ne istopi i dobijete glatku smesu. Prelijte preko kolača i ostavite u frižideru nekoliko sati da se dobro stegne.
Ohlađen kolač isecite na kocke i poslužite.
Uživajte!
Preporučujemo
PILEĆE KUGLICE: Ovaj spoj ukusa je zaista predivan
05. 09. 2026. u 12:00
GULAŠ SA SVINjETINOM I ŠAMPINjONIMA: Sočan, mirisan i pun ukusa
05. 09. 2026. u 08:00 >> 07:19
PITA SA MAKOM I DžEMOM OD VIŠANjA: Starinska pita koja miriše na dom
04. 09. 2026. u 14:00 >> 06:15
MEKANE SLANE KIFLICE: Mirišu na domaće
03. 09. 2026. u 07:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)