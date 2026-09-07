Torte i kolači

BAUNTI KOLAČ: Savršen spoj kokosa i čokolade

Milena Tomasevic

07. 09. 2026. u 07:00 >> 06:00

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Jednostavan je za pripremu, a izgledom i ukusom odličan je izbor i za svečani sto. Zato vam donosimo recept za sočan Baunti kolač koji će posebno obradovati sve ljubitelje kokosa.

БАУНТИ КОЛАЧ: Савршен спој кокоса и чоколаде

FOTO: Novosti

Sastojci

Za koru:

  • 2 jaja
  • 100 gr šećera
  • 1 vanilin šećer
  • prstohvat soli
  • 100 ml ulja
  • 80 ml mlijeka
  • 80 gr brašna
  • 20 gr kakao praha

Za fil:

  • 600 ml mlijeka
  • 150 gr šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 5 kašika griza
  • 120 gr kokosa
  • 150 gr maslaca

Za ganaš:

  • 100 gr mliječne čokolade
  • 50 ml slatke pavlake

Priprema

Za koru umutite jaja, šećer, vanilin šećer i so dok smesa ne postane svetla i udvostruči zapreminu. Dodajte ulje i mleko, pa kratko umutite. Na kraju dodajte brašno i kakao i lagano sjedinite.

Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 10 minuta. Proverite čačkalicom da li je kora pečena. Ostavite je da se potpuno ohladi.

Za fil u šerpi sjedinite mleko, šećer, vanilin šećer i griz. Kuvajte uz mešanje dok se smesa ne zgusne poput pudinga. Sklonite sa šporeta, pa odmah dodajte kokos i maslac. Sve dobro sjedinite.

Topao fil ravnomerno rasporedite preko ohlađene kore i ostavite da se ohladi.

Za ganaš zagrejte slatku pavlaku i dodajte izlomljenu čokoladu. Mešajte dok se čokolada potpuno ne istopi i dobijete glatku smesu. Prelijte preko kolača i ostavite u frižideru nekoliko sati da se dobro stegne.

Ohlađen kolač isecite na kocke i poslužite. 

Uživajte!

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