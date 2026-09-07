MA, KAKVA PENZIJA: Modrić predvodi "kockaste" u novoj sezoni lige nacija

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Slaven Bilić objavio je spisak igrača za predstojeće četiri utakmice u Ligi nacija, a među pozvanima našao se i veteran Luka Modrić koji očigledno ni u petoj deceniji života ne razmišnjlja o reprezentativnoj penziji.

Terence Lewis / Zuma Press / Profimedia

Bilić je otkrio da je sa 40-godišnjim vezistom Milana razgovarao tri sata, ali da nije morao da ga ubeđuje da ostane u nacionalnom timu.

- Dugo sam razgovarao sa Modrićem. Tri sata u Zadru, a onda sam ga pustio. Objašnjavanje njegove uloge svelo bi se samo na ponavljanje. Videli ste ga sinoć za Milan protiv Juventusa. On je i dalje najbitniji igrač Milana. Ne govorim samo o fudbalu, to što radi je za spomenik. On je trenutno taj, on je i dalje najbolji - rekao je Bilić.

Modrić će, prema rečima hrvatskog selektora, igrati u ritmu koji mu najviše odgovara.

- Igraće u ritmu koji mu odgovara. Ne zbog nas, već zbog njega. Svakih sedam dana moraš da imaš podsticaj. Tako će biti i ovde. O njegovoj ulozi na terenu, a posebno van njega, ne treba ni pričati.

Bilić je na spisak uvrstio 26 fudbalera, dok se još sedmorica nalaze na proširenom spisku.

Golmani: Dominik Livaković (Barselona), Dominik Kotarski (Dinamo), Ivor Pandur (Rendžers).

Odbrana: Joško Gvardiol (Mančester siti), Josip Juranović (Union Berlin), Josip Šutalo (Lacio), Luka Vušković (Brajton), Ivan Smolčić (Komo), Josip Stanišić (Bajern), Martin Erlić (Midtjiland).

Vezni red: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Mančester siti), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Petar Sučić (Inter), Luka Sučić (Real Sosijedad), Josip Mišić (Dinamo), Martin Baturina (Komo).

Napadači: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hofenhajm), Ante Budimir (Osasuna), Igor Matanović (Frajburg), Franjo Ivanović (Lans), Dion Drena Beljo (Dinamo), Marko Pašalić (Orlando siti), Petar Musa (Dalas).

Dodatni spisak: Karlo Letica (Lucern), Marin Pongračić (Fjorentina), Kristijan Jakić (Augzburg), Nikola Moro (Bolonja), Lovro Majer (AEK), Toni Fruk (Rijeka), Luka Stojković (Dinamo).

Hrvatska će u prve četiri utakmice u Ligi nacija gostovati Češkoji Španije, a zatim će ugostiti Englesku i "crvenu furiju".