I ONI MU OKRENULI LEĐA: Sada je gotovo izvesno - "slučaj Balogun" i pokušaj prodaje svetskog prvenstva koštaće infantina novog mandat

Fudbalski savez Belgije neće podržati kandidaturu Đanija Infantina za novi mandat na mestu predsednika Međunarodne fudbalske federacije (FIFA).

AP Photo/Julio Cortez

Aktuelni predsednik FIFA potvrdio je u nedelju da će se ponovo kandidovati za tu funkciju na izborima koji će biti održani u martu naredne godine.

U saopštenju RBFA se podseća na Infantinov propali plan o prodaji udela u takmičenjima pod okriljem FIFA, privatnim investitorima.

"RBFA konstatuje da, kada je reč o ovom pitanju, brojne važne odluke i procene nisu bile dovoljno potkrepljene adekvatnim obrazloženjima. To pokreće pitanja u vezi sa transparentnošću i načinom upravljanja ovim procesom. Ostajemo u bliskom kontaktu sa UEFA i zajedno tražimo jasne odgovore o procesu donošenja odluka i narednim koracima", navodi se u saopštenju RBFA.

FS Belgije se osvrnuo i na slučaj američkog reprezentativca Folarina Baloguna kome je poništen crveni karton tokom Svetskog prvenstva, koje je održano u SAD, Kanadi i Meksiku.

Balogun je isključen na meču šesnaestine finala sa Bosnom i Hercegovinom, ali je FIFA ukinula suspenziju američkom fudbaleru i dozvolila mu da igra na duelu osmine finala protiv Belgije.

"Naša pitanja i dalje nisu dobila odgovor. Uprkos našim izričitim zahtevima za jasno obrazloženje donetih odluka i detalje o tome kako će se takve situacije rešavati u budućnosti, još nismo dobili zadovoljavajući odgovor. RBFA ponovo ističe da su potpuna transparentnost i jasna objašnjenja od suštinskog značaja. Od ključne je važnosti da se ovakvi slučajevi rešavaju na transparentan i rigorozan način - u interesu FIFA-e, dobrog upravljanja i kredibiliteta međunarodnog fudbala - uz jasne zaštitne mehanizme za budućnost", dodaje se u saopštenju RBFA.

FS Belgije je i zvanično zatražio da se "slučaj Balogun" uvrsti u dnevni red naredne sednice FIFA, koja je zakazana za 15. oktobar.



