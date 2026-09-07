GERANJ "PROŽDIRE" UKRAJINSKU LOGISTIKU: Rusi objavili jezive snimke moćnog drona koji Ukrajince baca na kolena (VIDEO)

MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je video-snimak na kojem se vide udari dronovima „Geranj“ na dva logistička centra protivnika u rejonima Nikolajeva i Dačnog u Odeskoj oblasti.

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U opisu videa navodi se da je napad izveden bespilotnim letelicama „Geranj-4 Siker“ na dva logistička centra protivnika u rejonima Nikolajeva i Dačnog (akcionarsko društvo „Odesa-22“) u Odeskoj oblasti.

- Objektivnom kontrolom zabeleženo je uspešno pogađanje cilja. Karakteristika upotrebljenog BPLA ‘Geranj-4 Siker’ jeste savremeni elektro-optički sistem za navođenje, koji omogućava dronu da samostalno koriguje putanju leta neposredno pre pogađanja cilja - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

I druge današnje objave potvrđuju da je rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo da su „Geranj-4 Siker“ pogodili dva logistička centra u Odeskoj oblasti.

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