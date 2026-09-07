Svet

GERANJ "PROŽDIRE" UKRAJINSKU LOGISTIKU: Rusi objavili jezive snimke moćnog drona koji Ukrajince baca na kolena (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

07. 09. 2026. u 00:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je video-snimak na kojem se vide udari dronovima „Geranj“ na dva logistička centra protivnika u rejonima Nikolajeva i Dačnog u Odeskoj oblasti.

ГЕРАЊ ПРОЖДИРЕ УКРАЈИНСКУ ЛОГИСТИКУ: Руси објавили језиве снимке моћног дрона који Украјинце баца на колена (ВИДЕО)

ria novosti/printscreen/profimedia

U opisu videa navodi se da je napad izveden bespilotnim letelicama „Geranj-4 Siker“ na dva logistička centra protivnika u rejonima Nikolajeva i Dačnog (akcionarsko društvo „Odesa-22“) u Odeskoj oblasti.

 - Objektivnom kontrolom zabeleženo je uspešno pogađanje cilja. Karakteristika upotrebljenog BPLA ‘Geranj-4 Siker’ jeste savremeni elektro-optički sistem za navođenje, koji omogućava dronu da samostalno koriguje putanju leta neposredno pre pogađanja cilja - navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

I druge današnje objave potvrđuju da je rusko Ministarstvo odbrane tvrdilo da su „Geranj-4 Siker“ pogodili dva logistička centra u Odeskoj oblasti. 

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OVAJ ČOVEK JE SPREČIO TRAMPA DA DOKRAJČI IRAN NUKLEARNIM ORUŽJEM: Generalovo NE poslušao i američki predsednik, sve otkrio čovek CIA-e
Svet

0 1

OVAJ ČOVEK JE SPREČIO TRAMPA DA DOKRAJČI IRAN NUKLEARNIM ORUŽJEM: Generalovo "NE" poslušao i američki predsednik, sve otkrio čovek CIA-e

BIVŠI analitičar američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Leri Džonson tvrdi da je američki predsednik Donald Tramp ozbiljno razmatrao mogućnost upotrebe nuklearnog oružja protiv Irana, ali da je predsedavajući Združenog generalštaba američkih oružanih snaga, general Den Kejn, odlučno odbacio tu mogućnost.

06. 09. 2026. u 23:12

Politika
Tenis
Fudbal
MINKA ŽIVI ZAHVALJUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)

MINKA ŽIVI ZAHVALjUJUĆI GENERALU MLADIĆU: Ratko je spasao život muslimanskoj devojčici (VIDEO)