KRAJ JEDNE ERE: Posle 149 godina tenis ostao bez jednoručnog bekhenda u polufinalu Grend slema

NESTAJE udarac koji je obeležio istoriju tenisa. Posle 149 godina, prvi put od Vimbldona 1877, dogodilo se ono što je donedavno delovalo gotovo nezamislivo – nijedan igrač sa jednoručnim bekhendom neće igrati polufinale bar jednog Grend slema u kalendarskoj godini.

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Poslednja nada bio je Stefanos Cicipas. Grk je u Njujorku stigao do četvrtog kola i u trenutku kada je ostao jedini „jednorukaš“ u žrebu, postao svestan da njegov pohod na titulu ima i mnogo veći značaj. Pobeda nad Benom Šeltonom značila bi nastavak tradicije stare gotovo vek i po.

Nije uspeo.

Šelton je slavio ubedljivo, 6:2, 6:3, 6:4, i tako okončao neverovatan niz započet još na prvom Vimbldonu. Amerikanac je prethodno u trećem kolu eliminisao i Denisa Šapovalova, takođe jednog od retkih igrača koji su još koristili jednoručni bekhend.

Cicipas je posle meča govorio o tome koliko je ovaj udarac postao redak.

- Pogledao sam i mislim da je pedesetih godina 97 ili 98 odsto igrača igralo jednoručni bekhend. Sada je to bukvalno dva ili tri odsto - rekao je Grk.

Nekada standard, jednoručni bekhend je tokom decenija ustupao mesto stabilnijem i snažnijem dvoručnom udarcu. Ipak, najveći šampioni uspevali su da ga održe na najvećoj sceni. Rodžer Federer bio je njegov najpoznatiji savremeni predstavnik, a pre njega su tenisku istoriju obeležili Pit Sampras, Džon Makenro, Ivan Lenl, Stefan Edberg i Gustavo Kuerten.

Poslednjih godina tu zastavu nosili su Cicipas i Lorenco Museti. Sada je, međutim, ostala bez nosioca.

- Tenis se nekada igrao sa mnogo različitih stilova. Danas se sve svelo na jedan stil igre - poručio je Cicipas, žaleći što sa nestankom jednoručnog bekhenda nestaje i deo raznolikosti koja je nekada krasila ovaj sport.

Posle 149 godina, statistika je konačno stala. Jednoručni bekhend odavno nije "zlatni standard", ali sada je stvar postala još ozbiljnija. Jedna od najlepših tradicija tenisa upravo je ispisala svoju poslednju stranicu, a ljubiteljima ovog udarca ostaje samo nada da će se brojčanik od sledeće godine ponovo pokrenuti.