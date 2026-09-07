MAJKE SREBRENICE SE BAHATE: Uživam kao lord, imam kuće, a tu je i džip
MUNIRA Subašić, predsednica udruženja Majke Srebrenice, koja je svojevremeno zgrozila javnost najavom da će čak 22.000 Srba optužiti za zločine, je "iskoristila tragediju za vlastito bogaćenje".
Ona je svojevremeno pred kamerom FTV rekla da ima dve kuće u Sarajevu, a da njen sin vozi džip koji su UN donirale udruženju.
- Tačno je da imam dve kuće, a jedan čitav sprat sam iznajmljivala jednom ministru u Vladi BiH za novac. Šta bih drugo sa tolikom kućom? - rekla je Munira.
Ipak, to nije sve što poseduje, pisali su tada mediji u FBiH. Njeno udruženje je svojevremeno od "Telekoma BiH" dobilo 300.000 maraka, a Subašićeva na listi nekretnina i poseda ima i oko šest hektara zemlje, pisali su mediji.
- Rođaku Hamidu, koji je bio direktor "Telekoma BiH", dala sam deo zemlje da ozida sebi vikendicu. Dala sam mu plac jer smo od njega dobili 300.000 maraka. Dobijamo pare i za pomoć povratnicima, kao i za rad našeg udruženja – hvalila se ona.
Majka Srebrenice ponosila se i primanjima koja su još 2010. mesečno iznosila oko 4.000 konvertibilnih maraka.
- Je*em vam majku, može mi vala biti 2.000 maraka da trošim i da uživam ko lord – izjavila je ona u kameru.
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