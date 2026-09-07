MAJKE SREBRENICE SE BAHATE: Uživam kao lord, imam kuće, a tu je i džip

MUNIRA Subašić, predsednica udruženja Majke Srebrenice, koja je svojevremeno zgrozila javnost najavom da će čak 22.000 Srba optužiti za zločine, je "iskoristila tragediju za vlastito bogaćenje".

Foto: FTV printskrin

Ona je svojevremeno pred kamerom FTV rekla da ima dve kuće u Sarajevu, a da njen sin vozi džip koji su UN donirale udruženju.

- Tačno je da imam dve kuće, a jedan čitav sprat sam iznajmljivala jednom ministru u Vladi BiH za novac. Šta bih drugo sa tolikom kućom? - rekla je Munira.

Ipak, to nije sve što poseduje, pisali su tada mediji u FBiH. Njeno udruženje je svojevremeno od "Telekoma BiH" dobilo 300.000 maraka, a Subašićeva na listi nekretnina i poseda ima i oko šest hektara zemlje, pisali su mediji.

- Rođaku Hamidu, koji je bio direktor "Telekoma BiH", dala sam deo zemlje da ozida sebi vikendicu. Dala sam mu plac jer smo od njega dobili 300.000 maraka. Dobijamo pare i za pomoć povratnicima, kao i za rad našeg udruženja – hvalila se ona.

Majka Srebrenice ponosila se i primanjima koja su još 2010. mesečno iznosila oko 4.000 konvertibilnih maraka.

- Je*em vam majku, može mi vala biti 2.000 maraka da trošim i da uživam ko lord – izjavila je ona u kameru.